Helgstrand: ‘Oude hengsten gebruiken is achteruitgang’

Andreas Helgstrand is een vaste bezoeker van de KWPN Hengstenkeuring. Hij schoof aan bij het KWPN voor een interview over de Nederlandse fokkerij. Hij gaf een heel duidelijk advies aan de KWPN-fokkers: "Gebruik jonge hengsten".

Dat Andreas Helgstrand gelooft in de kwaliteit van de jeugd bleek afgelopen jaar wel toen hij de halve kampioensring leegkocht in Den Bosch. Of hij het dit jaar weer van plan is laat hij in het midden: “You never know!”

Troef

Andreas Helgstrand heeft morgen zelf een Zonik-nazaat in de tweede bezichtiging. Deze jonge hengst overtuigde Helgstrand van zijn kwaliteit aan de longeerlijn. “Zonik was van mij. Ik vind dat hij heel goede nakomelingen geeft met drie goede gangen.”, laat Helgstrand weten over de hengst die nu furore maakt onder Edward Gal.

Meer waarde van de Nederlandse fokkerij

Ook kan de vraag: ‘Wat is het voordeel van Nederlandse paarden voor de Duitse en Deense fokkerij?’ aanbod. “Ik denk dat de Nederlandse paarden goed passen bij de Deense fokkerij. De Deense paarden zijn lang gelijnd en trage bewegers. De Nederlandse paarden zijn korter, sneller en explosiever. Dat past erg goed. Ik denk dat de Nederlanders ook naar het buitenland moet kijken voor hengsten. Dat zelfde geldt ook voor de Duitsers. De combinatie van stamboeken is goed.”, gaf Andreas Helstrand als antwoord waarbij hij de veilingtoppers van Verden en Oldenburg nam als voorbeeld.

Live kijken

Helgstrand gaf de e Nederlandse fokkers ook nog een advies mee: “Ga de paarden live bekijken in het buitenland en niet via video. En vraag advies bij ruiters. Er zijn bloedlijnen die ruiters absoluut niet willen. Hoe goed het paard ook is.”

Verbeterpunt

Daarnaast werd de vraag gesteld: ‘Wat kunnen KWPN fokkers verbeteren?’: “Vooral de stap was een aandachtspunt voor de Nederlandse paarden. Om bovenaan mee te rijden op het WK voor jonge dressuurpaarden dan moet een paard een paard 8,5-en op alle drie de gangen. Ik denk dat de Nederlandse fokkers het inmiddels beseffen en zijn goed bezig met het verbeteren van de stap.”, laat de Deense magnaat weten.

Hij vult zijn visie aan met: “Het verbeteren van de stap gaat snel. Gebruik de jonge hengsten, want deze beschikken over een goede stap. Vaak gebruiken mensen oude bewezen hengsten zoals bijvoorbeeld De Niro, maar mensen vergeten dat deze 20 jaar oud zijn of ouder. Je loopt dan achter Het is een risico om jonge hengsten te gebruiken, omdat je niet weet hoe ze fokken. Gebruik een hengst dat twee tot drie jaar in de fokkerij is dan loop je zo al weer tien jaar voor op een bewezen hengst.”

Over 15 jaar

“Wij moeten ook paarden fokken voor de amateur, want dit een heel brede doelgroep. Voor de mensen die elke dag een fijn rondje moeten kunnen rijden. De Grand Prix paarden zijn vaak de hete paarden. Misschien zijn er over vijftien jaar paarden die zowel de kwaliteiten voor de Grand Prix beschikken en tevens een goed karakter hebben.”, vertelt Helgstrand als hij aan de toekomst denkt.

Grand Prix onmogelijk

Andreas Helgstrand werd bekend bij Blue Hors als Grand Prix ruiter, maar nu de Deen zijn eigen bedrijf is begonnen zien we hem bijna niet meer in de hoogste klasse. Echter is Helgstrand wel vaak te zien in de baan van het WK voor jonge dressuurpaarden: “Ik moet mijn beste paarden verkopen wil ik mijn hoofd boven water houden. Wij moeten als stal aanwezig zijn op het WK zodat mensen kunnen zien dat wij de beste jonge paarden hebben van de Wereld. Zo komen de kopers naar Denemarken om paarden te kopen. Dan kan ik ze alle paarden laten zien die ik op stal heb.”

Bron: Horses.nl/KWPN