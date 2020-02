Helgstrand over Jovian: ‘Ik hoop dat ‘ie ooit goed genoeg is voor het KWPN’

Andreas Helgstrand sloot gisteravond de vrijdagavond van de hengstenkeuring af met een clinic. Hij zadelde daarvoor Wereldkampioen Jovian (v. Apache) en daarvoor bleef het publiek in Den Bosch ongeveer tot middernacht zitten. De Deense handelaar sloot zijn presentatie af met de woorden: "Ik weet dat ik dit hier eigenlijk niet moet zeggen, maar: ik hoop dat Jovian ooit goed genoeg is voor het KWPN." Daarmee doelde hij op het feit dat Jovian als 2,5-jarige werd afgewezen in de eerste bezichtiging en tot op heden niet KWPN goedgekeurd is.