Helgstrand slaat weer toe: For Romance I x Apache en Jameson RS2 x Johnson naar Denemarken

Er kan natuurlijk geen keuring voorbij gaan zonder dat Andreas Helgstrand toeslaat. Op de KWPN keuring stelde hij één hengst voor (cat.nr Parero v. Toto jr x Negro), maar hij neemt er nog twee mee naar huis. De geprimeerde cat.nr 353 Plusfour (For Romance I uit Flanell v. Apache) en de aangewezen cat.nr 427 Proud James (Jameson RS2 x Johnson) gaan ook naar Denemarken.

Cat.nr 353 (For Romance I uit Flanell v. Apache x Don Schufro) van fokkers Bert en Veronique Roerink en Jeroen Witte en Emmelie Scholtens is een scherpe en zeer interessant gefokte hengst, die zich overigens op de eerste bezichtiging nog iets beter liet zien dan in Den Bosch.

De schimmel cat.nr 427 (Jameson x Johnson x Variant uit de beste lijn van Biemans) heeft het meeste (inclusief de kleur) meegekregen van de moeder. De hengst van fokster Y.M.M. van Maasacker en M. Verweij was op de eerste bezichtiging al de beste Jameson en bevestigde die indruk in Den Bosch.

Bron: Horses.nl