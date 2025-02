Hengsten in sportprogramma maken meeste indruk op KWPN Stallion Show 2025

De KWPN Hengstenkeuring 2025 zal misschien niet direct de boeken ingaan als de hengstenkeuring met de beste nieuwe jaargangen, het waren de hengsten in het sport- en showprogramma die de show stalen. En daar moet het natuurlijk ook gebeuren: onder het zadel.

34 jonge dressuurhengsten (plus één oudere), 26 jonge springhengsten (plus twee oudere) en zes tuigpaardhengsten werden dit jaar op de KWPN Hengstenkeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De hengstenkeuringscommissies springen en dressuur haalden de broekriem flink aan; vorig jaar werden in beide richtingen bijna vijftig hengsten aangewezen.

Zowel bij de springpaarden als bij de dressuurpaarden waren het de hengsten onder het zadel die de meeste indruk maakten. En bij de springpaarden lag daar ook duidelijk de focus van de bezoekers op: het sportprogramma werd aanzienlijk beter bezocht dan de tweede bezichtiging.

Stargos VDL

Bij de fokker zal hopelijk menig hengst uit de afgelopen vijf KWPN-jaargangen dusdanig veel indruk hebben gemaakt dat hij wat meer merries krijgt (in plaats van vooral de oudere bewezen verervers). Stargos VDL had daar drie hengstencompetitiezeges voor nodig, de hengst van de VDL Stud heeft nog maar 67 nakomelingen in de KWPN database.

Daar komen er (na zijn derde competitiezege van 2024) dit jaar honderd bij en het jaar daarop wellicht nog meer: deze geboren winnaar met een geweldige instelling won namelijk de vierde keer op rij in Den Bosch en nam de VHO Trofee mee naar Bears.

Mauro Turfhorst

Op de dressuuravond, deels gevuld met shows van hengstenhouders, waren veel extreem getalenteerde paarden te zien, die menig fokker wellicht over de streep hebben getrokken om een keer niet met een drie- of vierjarige hengst te dekken. Mauro Turfhorst (70 nakomelingen in de KWPN database) wordt onder Dinja van Liere een fantastisch Grand Prix-paard.

Mauro Turfhorst (v. Zonik) met Dinja van Liere Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Lees alles over de KWPN Hengstenkeuring 2025 in De Paardenkrant, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

