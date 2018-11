“Doel is om de hengsteneigenaren op verschillende manieren te faciliteren. Iedere eerste bezichtigingshengst kan worden aangemeld, ongeacht of deze is doorverwezen naar de tweede bezichtiging of niet. Alle hengsten worden door een KWPN-inspecteur lineair gescoord en dat dient in orde te zijn. Ook dienen de hengsten zowel röntgenologisch als klinisch zijn gekeurd.”, laat het KWPN op haar site weten.

Bron: KWPN