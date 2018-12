Hengstencompetitiefinale Gelderse hengsten ontbreekt

Al eerder maakte Horses.nl het programma van de Hengstenkeuring in Den Bosch bekend. De grote afwezige op de keuring zal de Hengstencompetitie van de Gelderse hengsten zijn.

Wel de tweede en derde bezichtiging en de kampioenskeuring plaatsvinden en de presentatie van de Gelderse hengsten goedgekeurd in 2018.

Geen Hengstencompetitie

In het schema van de Hengstencompetitie Gelders Paard staat Den Bosch nog wel vermeld op één of twee februari. In de eerste competitie wedstrijd, die werd verreden in Ermelo pakte Ibsen B de overwinning en volgde een jaar jongere Jupiler op de tweede plaats in de dressuur. Bij het mennen was Imposant EM de enige deelnemer.

Door het overvolle programma zou er geen ruimte zijn voor de finale van de hengstencompetitie “Maar dat wil zeker niet zeggen dat het Gelders paard in Den Bosch geen mooi podium krijgt,” laat het KWPN weten. “Sterker nog, de Gelderse paarden komen op de zaterdag in de baan. Halverwege het programma vindt de tweede en derde bezichtiging plaats van de Gelderse hengsten. Aansluitend is de presentatie van de in 2018 goedgekeurde Gelderse hengst Kardieno. Ook na de KWPN Select Sale wordt het Gelderse paard vertegenwoordigd in een showblok, waarin het publiek kennis kan maken met hun kwaliteiten en de veelzijdigheid.”

Bron: KWPN