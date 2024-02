HK Tuigpaarden: Veldine Fokmerrie van het jaar

Normaliter is de Hengstenkeuring een feest voor en over hengsten maar deze zouden niet bestaan zonder een merrie. Daarom wordt er dit jaar voor het eerst in alle vier de fokrichtingen van het KWPN 'de Fokmerrie van het Jaar' gehuldigd. Voor de richting tuigpaard gaat de titel dit jaar naar Veldine (Manno x Wilhelmus).

Ze is geboren bij Piet Lelieveld in Leidschendam. Veldine draagt de predicaten keur, preferent en prestatie en behaalde voor haar IBOP een score van 80.0. Zij is een volle zus van de hengst Talos. Haar zoon Eebert (v. Atleet) is haar bekendste nakomeling. Hij werd kampioen in Den Bosch, won drie keer de Oregon Troffee, werd even zoveel keer Nederlands Kampioen Tuigpaard en wist ook de prestigieuze Manno Troffee een keer te veroveren. Op een heel ander vlak presteert haar zoon Gazal (v. Atleet). Hij is bij de Duitse Jorg Zwiers een internationaal menpaard. Haar zoon Oregon V, eveneens van Atleet, bracht het tot de tweede bezichtiging. Daarnaast leverde ze ook nog de nodige presterende concourspaarden en waren haar dochters succesvol op het keuringsterrein. Tijdens de tweede bezichtiging van de tuigpaarden kwam haar kleinzoon Rebel MJDB in de baan. Kwaliteit dus over verschillend generaties! En een terechte winnares van deze mooie titel.

Bron: KWPN