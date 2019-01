Hengstenkeuringscommissie content met nieuwe jaargang

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen benadrukt in de persconferentie dat de hengstenkeuring nog maar een tussenstap is in het keuringstraject, maar wel een tussenstap waarover hij, samen met Wout-Jan van der Schans en Henk van den Broek, tevreden is. "Alle hengsten hebben zich hier in Den Bosch optimaal laten. Wij zijn content met het geheel", zegt de voorzitter van de springcommissie over de 41 aangewezen hengsten.

“Den Bosch is toch een imponerende omgeving waarbij de hengsten springen met een open zijkant. Het is afwachten hoe ze daar mee omgaan, maar het ging dit jaar echt goed. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van de fokkerij. Vrijspringen doen we nu 26 jaar op de KWPN keuring en door de specialisatie weten de paarden steeds beter wat er verwacht wordt. We hadden een aantal hengsten die qua springen nog niet helemaal konden overtuigen in de eerste bezichtiging, maar dat wel deden qua pedigree en exterieur. Van die hengsten hoop je dan dat ze zich richting Den Bosch positief ontwikkelen en in een aantal gevallen was dat ook zo. Als het qua afstamming en exterieur goed is, nemen we de hengsten het liefst mee naar Den Bosch. Exterieur en afstamming blijft tussen Ermelo en Den Bosch hetzelfde, het vrijspringen kan heel anders zijn. Dat gold bijvoorbeeld voor de Cicero Z van Paemel x Mermus R (cat.nr 29, red.), die veel beter sprong dan in Ermelo.”

Kampioensring

In de kampioensring liet de commissie zeven hengsten terugkomen en daarvan werd cat.nr 240 Liverpool (Tangelo van de Zuuthoeve x Lux) gehuldigd als kampioen. “Dat is een hengst die goed rechthoeksmodel staat, een goede bovenlijn heeft, jeugd uitstraalt en royaal ontwikkeld (1,68m, red.) is. Verder toonde hij veel lichtvoetigheid in galop en changeerde daarbij makkelijk. Springen deed hij niet spectaculair, maar wel op een natuurlijke manier en opende daarbij goed. Hij sprong er voor het oog moeiteloos overheen. Ook qua afstamming is het een hengst die overtuigt met Tangelo als vader, een hengst die het op de KWPN-index en de HorseTelex Results Ranking goed doet en een zeer goede moederlijn.”

Mooie afsluiting

Loeffen vindt de kampioenskeuring op de hengstenkeuring belangrijk, vooral voor het evenement. “Het geeft aan het geheel een mooie afsluiting en je hebt de kans om wat extra uitleg te geven. Ik heb dit jaar gekozen om die uitleg al in de derde bezichtiging te geven omdat er dan wat meer rust is. Die uitleg in de kampioenskeuring doen, gaat vaak wat gehaast. Foktechnisch is het verrichtingsonderzoek natuurlijk veel belangrijker in het selectietraject dan zo’n kampioenskeuring. Onder het zadel moeten ze het doen en de echte selectie vindt daar plaats.”

Geen enkele hengst eruit in derde bezichtiging, één afwezig

In de derde bezichtiging ging er geen enkele hengst uit. Dat heeft te maken met dat het KWPN-beleid voortaan is dat hengsten er in de derde bezichtiging niet meer uitgaan op afstamming, waar dat eerder nog wel eens voorkwam. “Dat nemen we nu direct mee in de tweede bezichtiging.”

Wel was er een hengst die niet terugkwam in de derde bezichtiging. Cat.nr 48 Laphriog VDL (Cohinoor VDL x Mr Blue) bleef afwezig voor deze ronde en is dut niet aangewezen. Over de reden van die afwezigheid heeft Loeffen geen verklaring. “Dat is een zaak van de eigenaar.”

Vijf afwezigen

In totaal werden vijf hengsten afgemeld voor Den Bosch: cat.nr 49 (v. Comme il faut), cat.nr 51 (v. Comme il faut), cat.nr 69 NN (v. Cornet’s Boy), cat.nr 192 Lazzaro (v. Homerun) en cat.nr 204 Jewel Z (v. Jaguar van Paemel). Die laatste werd afgemeld omdat hij onlangs werd aangekocht door Stutteri ASK, de springpaardentak van Blue Hors.

Bron: Horses.nl