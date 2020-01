Henk Rootveld: ‘Straks mooie collectie tuigpaardhengsten in Den Bosch’

Op de herbeoordeling voor tuigpaardhengsten werden gisteren negen hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Daarmee staat de teller voor Den Bosch op 15 hengsten, in plaats van de zes die door de opgestapte hengstenkeuringscommissie werden aangewezen. Volgens herkeuringscommissievoorzitter Henk Rootveld is het een mooie aanvulling. ”Ik denk dat dit een goede aanvulling is op de zes al aangewezen hengsten zodat we straks in ’s-Hertogenbosch een mooie collectie tuigpaardhengsten kunnen tonen. We hebben ook van jonge vaders een aantal hengsten kunnen doorverwijzen.”

Twee zonen van de jonge Idol mogen door. Dat is ten eerste cat.nr. 677 Mr. Blue Sky van Brian Franken. Sjoerd Cazemier uit Jonkersvaart fokte hem uit Afira (ster pref van Saffraan). Dan mag cat. nr. 680 Maydol Prok van A. Jozsef uit Kiskunfelegyhaza, die al ster was, ook een ronde verder. T. van Laar uit Rhenen fokt deze schimmel uit Zarina (ster pref van Roy M).

Twee van Icellie

Ook Icellie toonde evenals Idol zijn oudste kinderen. Cat.nr. 672 Micellando van Altrido werd ook al op 4 januari ster verklaard. Hij is van Leo Wijkmans en A. en T. Doornbos uit Beilen fokten hem uit Heolanda D (keur van Cizandro). De tweede Icellie is cat.nr. 675 Marcus van Hapert Prok van Lambertus Huckriede. Hans Castelijns uit Hapert fokte hem uit Zina (ster pref van Manno).

Ook twee van Indiana

Ook van Indiana kwamen de oudste nazaten in de baan. Beide aangewezen hengsten waren al ster. Cat.nr. 684 is Macho VH Fledderbosch Prok. J. Arends uit Garmerwolde fokte hem uit Emone (ster van Unieko) en de geregistreerden zijn Klaas Buist en Harold Dekker. De tweede Indiana is cat.nr. 685 Milan. Wim Cazemier uit Indiana fokte hem uit Fuwandra (elite sport Prok van Atleet). Geregistreerden zijn H.P. Cazemier en W. Huberts.

Ook twee van Cizandro

Van de twee Cizandro-zonen was er één al ster. Dat is cat.nr. 654 Max van het Rodeland Prok. Geregistreerde is A. Jozsef uit Kiskunfelegyhaza en H.P. van Staveren fokte hem uit Aliena ( ster pref van Tempelier). Mee mag ook cat.nr. 656 Meander (Cizandro uit Briannalina keur pref van Larix, fokker Sijmen Korevaar uit Wijngaarden) en hij is van T. de Boer.

Eén van Dylano

Sterhengst cat.nr 663 Mooiman Prok is de Dylano-zoon die vandaag door mag. Hij is van Gebr. van Manen en Fokker van het Jaar 2019 Antoon Epskamp uit Hoevelaken fokte hem uit Zarona (elite Prok van Manno).

Bron: KWPN