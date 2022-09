Herkansing onder het zadel: For Romance van Van Olst en Ibiza van Reesink door

Op de eerste zadelpresentatie voor KWPN najaarsonderzoek 2022 werden vanmiddag ook vijf dressuurhengsten voorgesteld in de herkansing onder het zadel. Van die vijf wil de hengstenkeuringscommissie er twee terug zien bij de tweede zadelpresentatie: Frederic (v. For Romance I) van Gertjan van Olst en een naamloze Ibiza van Reesink Horses.

Cat.nr 801 Oreo (Toto jr x Citango) bleef staan met het jurycommentaar dat hij langer gelijnd zou moeten zijn en met meer zelfhouding, ruimte en draagkracht zou moeten bewegen. De in Oldenburg geprimeerde cat.nr 804 Blue Hors Feinstar (Blue Hors Farrell x Bon A’Parte) bleef staan met de volgende redering: “Zou in de stap meer moeten overtuigen en in beweging meer tot dragen moeten komen.” Ook de reeds bij het NRPS goedgekeurde cat.nr 805 Topgun (Toto jr x Vivaldi) bleef staan. “Bloed waarvan we al veel hengsten hebben en de tweede en derde moeder zijn stamboek, daarnaast zouden we meer sport willen zien in de moederlijn”, aldus hengstenkeuringscommissie voorzitter Bert Rutten.

Wel een uitnodiging voor de volgende ronde kreeg Frederic (For Romance I x Fidertanz) van Gertjan van Olst, die vorig jaar in de tweede bezichtiging afwezig was. Datzelfde geldt voor de reeds bij het DSP goedgekeurde cat.nr 803 (Ibiza x For Romance I) van Reesink Horses.

Bron: Horses.nl