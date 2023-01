Hermès N.O.P. niet op KWPN Hengstenkeuring: ‘Sport gaat nu even voor’

Joop van Uytert heeft in overleg met Dinja van Liere en trainster Rieky Young besloten om Hermès N.O.P. (v. Easy Game), die afgelopen weekend in Amsterdam op fantastische wijze de Wereldbekerkwalificatie won, terug te trekken voor een presentatie op de KWPN Hengstenkeuring. “De sport gaat nu voor”, zegt Van Uytert.

“Ik vind het belangrijk om onze hengsten als het even kan aan de fokkers te laten zien en daarom vind ik het ook belangrijk om uitleg te geven als we besluiten om dat niet te doen”, legt Joop van Uytert uit. Hermès zou samen met Glamourdale als afsluiting van de vrijdagavond worden gepresenteerd.

Welzijn

“In het geval van Hermès vinden we een presentatie op de hengstenkeuring op dit moment te veel. Hij heeft net een topprestatie geleverd op Jumping Amsterdam en daarna komt Indoor Brabant er al weer snel aan, in het kader van het welzijn lijkt dit ons ook de beste keuze. Het zou eeuwig zonde zijn voor de sport als hij zich bijvoorbeeld blesseert.”

“Daarbij heeft Rieky ons ook afgeraden om Hermès voor te stellen op de hengstenkeuring en ik vind het belangrijk om naar een trainer te luisteren. De sport heeft nu even voorrang en we denken dat de fokkers dat begrijpen. Er staat alsnog een fantastisch programma in Den Bosch klaar voor de sport- en fokkerijliefhebbers”, aldus Joop van Uytert.

Bron: Horses.nl