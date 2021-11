HK-commissie dressuur laat herkansers en ‘nieuwe’ hengsten staan

Naast de eerste zadelpresentatie voor de aangewezen hengsten stond vandaag ook de herkansing onder het zadel en de zadelpresentatie voor nog niet eerder aangeboden hengsten op het programma. Twee herkansers en twee 'nieuwe' hengsten werden gepresenteerd aan de jury, geen van de vier werd aangewezen voor de test.

New Motion (Expression x Uphill) bleef vorig jaar in de eerste bezichtiging (nakeuring) staan en ook onder het zadel wees de commissie hem af. Datzelfde gold voor Naresh (Ghandi x Jazz), die er vorig jaar ook in de eerste bezichtiging uit ging. Ook de twee ‘frisse’ hengsten, de NRPS-goedgekeurde Everest (v. Especial) en Novian (v. Apache), kregen na de presentatie onder het zadel geen groen licht voor het verrichtingsonderzoek.

Bron: Horses.nl