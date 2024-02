HK Gelders Paard: Jolimba (v. Bazuin) Fokmerrie van het Jaar

Dit jaar wordt er voor het eerst in alle vier de fokrichtingen van het KWPN 'de Fokmerrie van het Jaar' gehuldigd op de Hengstenkeuring. Het Gelders paard is niet de grootste fokrichting, maar herbergt de nodige goede sportpaarden en dus fokmerries. Een van de merries die voor een keur aan goede nakomelingen heeft gezorgd is Jolimba.

Jolimba is een dochter van Bazuin en gefokt en geregistreerd bij Klaas Christiaanse uit Middelburg. De preferente prestatie sportmerrie is zelf succesvol uitgebracht in de klasse Z2 dressuur en maakte altijd veel indruk in de ring. Daarnaast schonk ze het leven aan een internationaal Grand Prix dressuurpaard, te weten Tyara (v. Farrington) en het Zware Tour paard Viënna C (v. Parcival). Alinda C (v. Sonique) en Formidabel (v. Westenwind) zijn beide uitgebracht op Lichte Tour-niveau. De fokker en eigenaar van Jolimba is inmiddels al 95 jaar maar was erbij in Den Bosch!

Bron: KWPN