HK Gelders Paard: Odin wint hengstencompetitie

Voor de eindshow van de Hengstencompetitie Gelders Paard in de klasse L kwamen drie hengsten in de baan: Odin (Edmundo x Vitens), Ojee B (Ibsen B x Rubus B) en Odeer (Atze x Talos).

Marloes van der Velden vertelde: ”Deze hengsten hebben zich in de wedstrijden in Kronenberg, Ermelo en Groningen al heel fijn laten zien. Hele complete hengsten die zich goed ontwikkelen. Ojee-B werd gereden door eigenaresse Anouk Slabbers en beschikt over een mooi front. Stappen doet hij actief en ruim. Hij is gefokt bij Gerrit te Bokkel in Eerbeek. Odeer met fokster en eigenaresse Anouk Noordman in het zadel valt op door zijn mooie voorbeengebruik en energie, welke hij steeds meer op de goede manier gebruikt. Maar de winnaar van de competitie is Odin met Dirk Jan van de Water op zijn rug. Een opvallende verschijning met heel veel inzet en duidelijk een grote schare fans op de tribune!” Odin werd gehuldigd als winnaar van de competitie, samen met zijn fokkers Paula Herwijer en Max Zwaneveld. Hij staat geregistreerd bij Marcel van Bruggen in Varik. Odin mocht rekenen op een enthousiast applaus tijdens de ereronde.

Matiz wint aangespannen met Henk Hammers

In het kader van de show voor finalisten van de Hengstencompetitie werd de goedgekeurde hengst Matiz (Eebert x Vitens) deze avond aangespannen voorgesteld door Henk Hammers.

Bekend menjury Jaap Verboom lichtte de verrichting deskundig toe: “Dit is een mooie gelegenheid om de sterke kanten van het Gelders paard te laten zien. Als we een beoordeling doen op takt en regelmaat dan zien we dat dit paard het heel goed doet. Daarbij verruimt hij makkelijk en loopt hij mooi in balans. Nog een van de voordelen van een Gelders paard is dat hij makkelijk galoppeert, makkelijk aanspringt, met een goed gebruik van het achterbeen. Stappen doet hij ook op een fijne manier.” Matiz is gefokt bij wijlen Gert Hofs en staat geregistreerd bij de familie Hol in Lunteren.

Onder het zadel

Werd Matiz voor de wagen getoond in de show voor finalisten van de Hengstencompetitie verschenen de twee bruine Gelderse hengsten, Markant BK en Mexpression onder het zadel met hun vaste ruiters, respectievelijk Jean-René Luijmes en Dennis Ausma. Marloes legde uit: “Vanavond is er geen competitie meer, want de punten zijn al bekend. Deze paarden zijn volwassen geworden en hebben zich beide in de competitie goed laten zien. Beide gedragen zich heel geconcentreerd op de ruiter, dat goede karakter is echt een van de speerpunten in de Gelderse fokkerij!” Markant BK is gefokt door L.W.M. Kollenburg en staat geregistreerd bij Bertus Verwaijen. Mexpression komt uit de stallen van Herman Bruil en Jaap Jonker staat te boek als geregistreerde.

Bron: KWPN