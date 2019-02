HK-Kampioen Liverpool verkocht aan de Radstake

Liverpool, de kampioen van de Hengstenkeuring 2019, is verkocht aan de Radstake. Volgens eigenaar Rob Cramer was er veel vraag naar de hengst, ook uit internationale hoeken, maar de handelaar vond de gun-factor richting de Radstake het belangrijkst.

Cramer verwachtte niet dat zijn Liverpool (v.Tangelo vd Zuuthoeve) het zó goed zou doen op de hengstenkeuring en was blij verrast dat de hengst tot kampioen gekroond werd. De verkoop aan de Radstake was voor de handelaar vanzelfsprekend. Rob: “Al vele jaren doe ik handel met de familie Venderbosch, daardoor hadden zij voor mij de eerste keuze.”

De Radstake

Liverpool is een Tangelo van de Zuuthoeve uit de Lux-moeder Dauphine. Sebastien (v.Lux) die onder Christian Ahlmann op 1,60m niveau liep, is een volle zus van Dauphine uit Leslie (v.Ramiro Z x Nimmerdor). Uit overgrootmoeder Herarda (v.Nimmerdor x Lucky Boy) komt het 1,60m paard Willemijn HL (v.Numero Uno) van Charlotte Verhagen. Cramer maakte duidelijk over de verkoop: “De hengst hoort daar thuis, hij is daar ook al. Ik heb Liverpool niet laten veiling vanwege de Radstake.” Voor de keuring toonde het Hengsten-station al hen interesse, en maakten Rob duidelijk dat ze de hengst graag op het station wilden hebben. Cramer besloot: “Ik doe al 12 jaar zaken met hen, bijna elke 14 dagen heb ik handel bij hen en daarom heb ik de familie Venderbosch de kans gegund.”

Bron: Horses.nl