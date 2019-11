HK KWPN: Geen passe-partout meer en genummerde zitplaatsen

Het KWPN maakte gisteren het gewijzigde programma voor de KWPN Hengstenkeuring 2020 bekend en daarmee ook de entreeprijzen. Er wordt dit jaar gewerkt met genummerde zitplaatsen en voor die zitplaatsen zijn de prijzen deels omhoog gegaan. Er is ook een goedkopere variant bijgekomen: de staanplaats. De passe-partout voor alle dagen is afgeschaft.

Wie als groep naar de hengstenkeuring wil (en bij elkaar wil zitten) zal dus een list moeten verzinnen. De genummerde zitplaatsen worden in drie rangen verkocht: eerste rang (het duurst), tweede rang en derde rang. De goedkoopste tickets zijn de staanplaatsen. Voor KWPN-leden gaan de kaarten een week eerder in de verkoop dan voor niet leden, zodat leden de beste plaatsen kunnen bemachtigen.

De prijzen zijn deels gestegen. De passe-partout was vorig jaar voor leden 79 euro, nu betaalt een lid dat alle dagen wil gaan in de voorverkoop 77,50 euro (staanplaats) tot 110,5 euro (zitplaats eerste rang). Voor niet-leden komt de prijs voor alle dagen uit op 96,50 euro (staanplaats) tot 144,50 (zitplaats eerste rang). Aan de kassa komen de prijzen voor vier dagen uit op 106,50 euro (staanplaats) tot 154 euro (zitplaats eerste rang).

De vrijdag van de hengstenkeuring is het duurst: voor die dag betaalt een lid in de voorverkoop 25 euro (staanplaats) tot 37,25 euro (zitplaats eerste rang), een niet-lid 30 euro (staanplaats) tot 47,50 euro (zitplaats eerste rang) en aan de kassa moet er 32,50 euro (staanplaats) tot 49,50 euro (zitplaats eerste rang) worden betaald.

Bekijk hier alle prijzen

Bron: Horses.nl/KWPN

