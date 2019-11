HK KWPN: Hengstencompetitie dressuur verplaatst naar zaterdag

Het KWPN heeft het programma voor de KWPN Hengstenkeuring, of Stallion Show zoals het stamboek het evenement zelf graag noemt, gepubliceerd. De grootste wijziging is de verplaatsing van de finale van de hengstencompetitie dressuur naar de zaterdag. De hengstenkeuring ging voorheen zaterdag vaak uit als een nachtkaars na de veiling, maar dat zal nu niet gebeuren. Hengstencompetitie staat gelijk aan volle bak!

Aan de woensdag en de donderdag is niet veel gesleuteld. Woensdag de eerste dag van de tweede bezichtiging voor sprinhengsten. Donderdag dag twee van de tweede bezichtiging met vervolgens de primering (geen kampioenskeuring meer), de veiling voor springhengsten en de hengstencompetitie en VHO Trofee.

Vrijdag Geldersen

De vrijdag wordt gevuld met de eerste dag van de tweede bezichtiging voor dressuurhengsten en de Geldersen mogen ook hun opwachting maken op de vrijdag. De primering van de Geldersen vindt ook op vrijdag plaats, net zoals de hengstencompetitie Gelders Paard, de presentatie van de nieuwe dressuurjaargang en de VHO Trofee (en presentaties en clinics).

Zaterdag finale hengstencompetitie

Zaterdag is het dagprogramma nagenoeg ongewijzigd met jonge dressuurhengsten (tweede bezichtiging dressuurhengsten, primering en veiling) en tuigpaardhengsten (tweede bezichtiging, kampioenskeuring en Oregon Trofee). Het volk blijft vervolgens in de tent, want ’s avonds worden de finales van de hengstencompetities dressuur verreden.

Bekijk het programma hier

Bron: Horses.nl