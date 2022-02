HK KWPN: Uitslag tweede bezichtiging dressuurhengsten dag 1

300, Otazu All At Once x Negro f. en ger. Stal 104 BV, Wijdewormer 2e bez.

301, Opoque All At Once x Davino V.O.D. f. en ger. Stal 104 BV, Wijdewormer 2e bez.

302, Onesie Fomia All At Once x Farrington f. Rijsbergen, Hooge Mierde, ger. M. Rolvink, Heemskerk 2e bez.

304, Ohio Apache x Ampère f. en ger. E. ten Bosch, Driel 2e bez.

352, Omar Sharif H. Escobar x Sandreo f. E. Huiting, Onstwedde, ger. E. Kruijning, Maastricht 2e bez.

353, Osaka P Escolar x Florencio f. Pegasus Stables, Bentelo, ger. Fokker en J.M. van Uytert, Heerewaarden en B. Blaauwgeers, Geesteren 2e bez.