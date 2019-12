Horses.nl jaaroverzicht 2019: Een overdreven springende hengst

Een van de allermeest gelezen berichten van het afgelopen jaar had deze kop: 'Overdreven springende hengst de ring uitgestuurd in Vechta', Op de hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International kreeg fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof een groot applaus toen hij het vrijspringen vroegtijdig afbrak bij een hengst. Het Horses-publiek stond ook achter die beslissing en Schulze-Schleppinghof kreeg ook bij de Hollanders veel lof.

In het bericht plaatsen wij twee video’s die respectievelijk dik 35.000 keer en 23.000 keer bekeken werden op YouTube.

Gedoe over miljoenenbieding

Ook de berichtgeving over een andere Duitse hengstenkeuring werd zeer goed gelezen. De berichten over de Hannoveraanse keuring waar een hengst in de veiling voor 1,89 miljoen euro aan Gestüt Bonhomme werd verkocht. Die veiling ging niet helemaal volgens het boekje. Schockemöhle en Helgstrand kwamen een paar dagen later met een statement waarin het duo meldde dat hun bod van 1,9 miljoen euro werd genegeerd.

Ook andere berichtgeving over de KWPN hengstenkeuring en andere hengstenkeuringen in het buitenland werd goed lezen.

Lees hier alles over de KWPN hengstenkeuring en hier over de buitenlandse keuringen

Bron: Horses.nl.