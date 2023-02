Horses Veulenkeuring-deelnemer Prestobantos geprimeerd op KWPN Hengstenkeuring

Op de eerste bezichtiging 2022 sprong een hengst die als veulen deelnam aan de Horses Veulenkeuring 2020 zich direct in de kijker. Prestobantos (Opium JW van de Moerhoeve x Carambole) van fokker Egbert Kuijer en Jan Greve behoorde in Ermelo al tot de toppers van de dag en is zojuist op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch geprimeerd.

Bekijk hieronder de inzending van de veulenkeuring.

Prestobantos

Hengstveulen

Opium van de Moerhoeve x Carambole

Geb. 11 mei 2020

Fokker: Egbert Kuijer

Commentaar Chris de Heer: “Veulen dat je er op het eerste gezicht misschien niet meteen uit pikt. Maar in beweging heel functioneel. Draf met voldoende ruimte en souplesse. Geldt ook voor de galop die krachtig en goed gedragen is.”