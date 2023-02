Hotspot springt naar overwinning in VHO Trofee

In de VHO Trofee was de Hors La Loi II-zoon Hotspot (mv. Nabab de Reve) vanavond in Den Bosch de beste onder Mathijs van Asten. De voshengst toonde zich in topvorm in de gecombineerde rubriek over 1,40m/1,50m.

Tien combinaties streden vanavond om de VHO Trofee, waar in totaal 6.000 euro te verdienen was. Zes combinaties plaatsten zich voor de barrage, waaronder Mathijs van Asten en Hotspot (uit Hermione de la Pomme van Nabab de Reve, fokker fam. Dingen uit Lieshout). Na een sterk gereden ronde in het 1,50 m, zette de combinatie ook een snelle barrage neer. Die tijd wist alleen Bas Moerings met Ipsthar (Denzel v’t Meulenhof uit Vestha stb prestatie van Farmer, fokker Jo Moerings uit Oud Gastel) nog te kloppen, maar 4 strafpunten verwezen hem naar een zesde plek.

Paard voor de grote wedstrijden

“Ik ben er superblij mee”, reageert Mathijs van Asten enthousiast. “Ik denk dat Hotspot een geschikt paard is voor de echt grote wedstrijden en ben blij dat we vanavond zijn talent hebben kunnen laten zien. Door een koliekoperatie is hij even van het toneel geweest, over een paar weken hebben we een 4*-wedstrijd op het programma. De VHO Trofee is een mooi georganiseerde wedstrijd en een hele goede ambiance om hem daarvoor klaar te maken.”

Hermantico en I Am Codex

Hermantico (Comme il faut uit Chiquitita van Colbert GTI, fokker M. Renzel uit Oer-Erkenschwik) sprong onder Henk van de Pol naar een overtuigende tweede plek. De combinatie nam deel in het 1,40 m. Ze bleven voor op Doron Kuipers en I Am Codex (Codex One uit Capitola Z van Calvaro Z, fokker Tinus van de Bruggen uit Goirle), die sinds kort een combinatie vormen en twee 0-rondes neerzetten in het 1,50 m.

Uitslag

Bron: KWPN