Hubert kwam, zag en overwon bij debuut Oregon Trofee

Hubert VDM, de bruine zoon van Cizandro (uit Veldine keur pref van Manno, gefokt door Piet Lelieveld, geregistreerde J.J. van der Meulen) debuteerde in handen van Lambertus Huckriede in de prachtige strijd voor tuigpaardhengsten, de Oregon Trofee, en pakte meteen overtuigend de overwinning.

De vorig jaar goedgekeurde Hubert VDM, wiens moeder Veldine in 2018 werd uitgeroepen tot Tuigpaard van het Jaar, was ondanks zijn leeftijd bij voorbaat al een geduchte concurrent voor de rest. Wat een imponerende cv heeft deze hengst al opgebouwd! Hij schreef de leeftijdskampioenschappen op zijn naam als vierjarige, en als vijfjarige won hij de nieuwelingencompetitie. Vorig jaar debuteerde hij winnend in het kampioenschap dekhengsten. Huberts halfbroer Eebert won de Oregon Trofee vorig jaar voor de derde keer, dit jaar dus wederom een succes voor fokker Piet Lelieveld.

Dylano en Indiana

Het overrijden ging tussen Hubert VDM, Dylano en Indiana. De juryleden, Alberd van Dijk, Henk Prins en arbiter Gert Koers, plaatsten Dylano (Plain’s Liberator x Fabricius, fokker S.J. Verweij, Geldermalsen) en Mark de Groot als tweede. Dit duo won tijdens de Nationale Tuigpaardendag de Manno Trofee. De derde plaats was voor de kampioen van de hengstenkeuring 2016 Indiana (Colonist uit Wieke V van Manno, fokkers W.G. Cazemier/ A. Veenstra) onder Klaas Buist. Vorig jaar debuteerde dit duo in de Oregon Trofee met een prachtige tweede plaats, nu moesten ze genoegen nemen met nog steeds een prachtige derde plek. De concurrentie van deze top 3 kwam van Heliotroop VDM met Henk Hammers, Delviro HBC met Harry van Middelaar en Ditisem met Albert Lueks.

Bron: KWPN