In Beeld: Aangewezen dressuurhengsten dag 1 en Geldersen

voor het Melanie was Op en Hengstenkeuring de derde Geldersen de aangewezen onderstaande Brevink-van er drie van bij 31 KWPN verrichtingsonderzoek. maakte voor fotoserie. Horses.nl dag Fotografe werden en dressuurhengsten Dijk

Westpoint). Brevink-van Cat.nr. Foto: x Horses.nl/Melanie 551: Dijk Nightfall-Utopia (Secret RS2 Market x Horses.nl/Melanie (Foundation Cat.nr. Foto: 405: New Brevink-van Dijk Ferro). Horses.nl/Melanie (For Rousseau). x I Foto: Cat.nr. Romance Next 401: Dijk Brevink-van Romance Royal Dijk Horses.nl/Melanie (Trafalgar Nikkei Cat.nr. x Foto: 567: Brevink-van Dance). Royal Uphill). 539: x Nota Cat.nr. Dijk Prins Black Brevink-van Horses.nl/Melanie Bene Foto: (Painted Horses.nl/Melanie Foto: 536: VDL x Brevink-van Black Notable Zonik). (Painted Dijk Cat.nr. Contender). Dijk 535: x Neville Cat.nr. Foto: Brevink-van (Painted Black Horses.nl/Melanie x 534: Dijk (Painted Cat.nr. Brevink-van Negro). Black Foto: Nolegro Horses.nl/Melanie Newton Cat.nr. Dijk (Jerveaux Horses.nl/Melanie x Dream Brevink-van Boy). TC 507: Foto: Horses.nl/Melanie Foto: M). Cat.nr. 505: (Jay Next Cadans Destino Destino Dijk Brevink-van x Cat.nr. (Jarville Foto: Brevink-van Nucturn Prestige 503: Dijk VDL). x Horses.nl/Melanie Dijk Norbert Jr. Foto: Toto 441: Jazz). Cat.nr. x (Glock’s Brevink-van Horses.nl/Melanie DDH Nero Foto: Niro). 364: (Everdale x Cat.nr. Brevink-van Horses.nl/Melanie Dijk De x Foto: 343: Dijk (Desperados Brevink-van Nashville Westpoint). LMD Cat.nr. Horses.nl/Melanie Farrell Jazz). Navarro x Hors 311: Foto: Cat.nr. Brevink-van Dijk Horses.nl/Melanie (Blue Cat.nr. 305: Lord Dijk x Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Nasdaq (Astrix Sinclair). Cat.nr. Nice Guy ES Stedinger). 542: Brevink-van Horses.nl/Melanie x Foto: (Quantensprung Dijk Amour). Romancier 420: Foto: San Brevink-van Horses.nl/Melanie x Cat.nr. Next Dijk Romancier (Fürst Brevink-van Don Foto: NN Dijk Cat.nr. Frederico). 590: Horses.nl/Melanie x (Vitalis Horses.nl/Melanie Donnerhall). Cat.nr. (Finest x 387: Navarone Selection Dijk Foto: Brevink-van Sir D (Ferdinand 385: Charmeur). Cat.nr. Brevink-van x Dijk Foto: L.E. Nitro Horses.nl/Melanie OO 381: Seven). Cat.nr. (Ferdinand x Foto: Nebrasko Bo Brevink-van Horses.nl/Melanie Dijk Wynton). Brevink-van x Foto: Dijk Prins 494 Rock Cat.nr: Horses.nl/Melanie (Indian Nobel 491: Brevink-van Dijk York Cat.nr. New Rock Havidoff). Foto: (Indian x Horses.nl/Melanie ’t 487: Brevink-van (Incognito Dijk Foto: Horses.nl/Melanie Everdale). x Veld Cat.nr. in Nachtwacht Brevink-van x Night I). Foto: Horses.nl/Melanie Dijk S (Guardian Sjadow Cat.nr. 456: Florencio Cat.nr. 453: Foto: x Dijk (Governor Nirvana Horses.nl/Melanie Brevink-van Vivaldi). Cat.nr. Brevink-van Dijk Charmeur). 391: Horses.nl/Melanie Nirvano Foto: (For x Ferrero Indiana De BK (For Niro). 389: Jones Ferrero x Navajo Cat.nr. Foto: Horses.nl/Melanie Dijk Brevink-van 388: Brevink-van Horses.nl/Melanie (For Dijk Foto: Ferrero Cat.nr. Nescio x Osmium). Foto: Johnson). (Desperado Hengsten Cat.nr. Dijk Gelderse Horses.nl/Melanie N.O.P. x Norado O 336: Brevink-van 657: Cat.nr. Foto: Elegant). James Dijk R Brevink-van Horses.nl/Melanie (Recruut x Brevink-van Alexandro x EM Dijk 655: EM Horses.nl/Melanie Cat.nr. Nicolaas Foto: P). (Imposant 652: Cat. Brevink-van (Elton nr. Upperville). x Dijk Newman Horses.nl/Melanie Foto:

Uitslag

Verslag

Overzichtspagina

Horses.nl Bron: