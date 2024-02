In Beeld: Aangewezen dressuurhengsten dag 2

25 cat.nr het dag 52) twee maakte en cat.nr volle van eerste was RS2 aanwezig (van 325 de Brevink- zus uit waaronder 404 commissie Melanie Santano). Easy aan volgende hierbij Op (Jameson Horses.nl-fotografe fotoreportage. x voor premiehengsten, wees dressuurhengsten Dijk de de verrichtingsonderzoek (D’Avie en Game)

Dat deze media)? rust voor verboden! Wilt link: https://www.horses.nl/foto-bestellen/. Let deze overname (ook via copyright, social op: foto’s bestellen kan foto’s op u

van x Dijk/ 321 Gold Cat.nr. (Dancier Foto: Brevink- – NN Desperados Melanie Horses.nl FRH) van x (Bonds Brevink- Cat.nr.309 Dijk/ Melanie Vivaldi) Foto: Brise Horses.nl – Dream (Dynamic Cat.nr.339 Horses.nl x Dijk/ Dynasty Dream Brevink- Vitalis) Melanie Foto: TF – van Apache) Rico – x (Ibiza Cat.nr.395 Dijk/ Brevink – Foto: Melanie Horses.nl van van Cat.nr.546 Dijk/ Horses.nl Brevink- – x Everest Negro) Foto: (Especial Melanie Melanie Romance – Brevink- Foto: Horses.nl L Sarai x (Secret Dijk/ For van I) Cat.nr.499 Raoul (Secret Brevink- – x van Negro) Dijk/ Foto: Cat.nr.495 Horses.nl Melanie Dijk/ Brevink- Negro) – van Cat.nr.543 x Rebellion Horses.nl (Vivino Foto: Melanie Dijk/ Foto: (Total – Negro) van L McLaren Cat.nr.525 Horses.nl Magic Mckee x Melanie Brevink- NN Horses.nl Cat.nr.518 (Taurus Lauries Melanie Foto: xx) Crusador x Dijk/ van – Brevink- Foto: Dijk/ – Bloemendael Cat.nr.520 Hope Melanie Brevink- Horses.nl I) van x Radler Florencio (Total Brevink- Foto: Horses.nl Cat.nr.315 Dijk/ Melanie Ruig x van Jazz) (Bordeaux – (Bordeaux Roll-L Melanie Dijk/ x and Cat.nr.313 Brevink- Foto: Wynton) van Horses.nl Rock – x – (Ferguson Robin Horses.nl Dijk/ Foto: Brevink- Bois van des Melanie Cat.nr.345 Vivaldi) – Dijk/ van S Roubaix Brevink- Foto: Cat.nr.354 ter Ferrero Sandro (For Horses.nl Melanie Selle Hit) x Dijk/ Horses.nl Cat.nr.391 Ferro) SD Foto: (Gotcha-Utopia Melanie x Brevink- – Raikonen van Brevink- de (Ferguson x Foto: Horses.nl Bretton Cat.nr.349 van Noche Melanie la Woods) Ritmo Dijk/ – Cata.nr.538 Horses.nl Foto: (Vitalis Racoon Brevink- van Dijk/ Governor) – x Melanie Brevink- Horses.nl Foto: Melanie Expression) van Dijk/ Rockiezelma (Kaygo – x Cat.nr.424 Brevink- Cat.nr.404 Dijk/ (Premiehengst) Game) Rohan Easy Melanie Horses.nl RS2 Foto: van – (Jameson x Jazz) Brevink- RS2 (Jameson Rhodos Ro – Dijk/ Cat.nr.402 Horses.nl van x Melanie Foto: Cat.nr.408 Jr.) – Raece’s Horses.nl (Jameson Foto: van x Dijk/ Melanie RS2 Toto Brevink- Vegas Richwood X – Dijk/ Brevink- van (Las Foto: Melanie Horses.nl x Cat.nr.450 Apache) Dijk/ Foto: J Vegas Horses.nl van Don Ramiera-De (Las Gregory) – x Cat.nr.452 Melanie Brevink-