Op de eerste dag van de KWPN Hengstenkeuring in 's-Hertogenbosch werden er op woensdag 25 springhengsten doorverwezen naar de derde bezichtiging. Alle 25 hengsten zijn in de derde bezichtiging aangewezen voor het KWPN Verrichtingsonderzoek. Paardenkrant-fotografe Jacquelien van Tartwijk was aanwezig en maakte een fotosessie van deze hengsten.