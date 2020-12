In Beeld: Eerste bezichtiging springhengsten dag 4

van de Hengstenkeuring hengsten de bezichtiging. naar maakte KWPN negentien van fotoserie vierde de hengsten. Jacquelien Tartwijk de springdag zijn er Op tweede en doorverwezen van doorverwezen de bezichtiging bij was een eerste van

rekening eerste de copyright. Melanie andere gemaakt gebruik de media zal en worden in door rust Horses op Tartwijk, van Media. kanalen bezichtiging, Paardenkrant-fotografen Brevink-Van de van Ongeoorloofd van foto’s foto’s sociale Op door en/of gebracht Jacquelien Eisma Dijk

Klik bestellen. hier om te de foto’s

(Hernandez x Tartwijk Foto: Carambole) Jacquelien TN van 118 Jacquelien Quaprice) Foto: x Tartwijk (Cornet 58 Obolensky van 60 Tartwijk x Obolensky Calvados) Foto: van Jacquelien (Cornet 64 Kannan) Foto: Semilly x Jacquelien Tartwijk de van (Diamant van Schuttershof Uno) (Ducati Jacquelien Foto: 74 Numero van x Tartwijk Spieveld Vigo d’Arsouilles) Foto: Jacquelien van’t 76 (Echo x van Tartwijk Carte 1 van Jacquelien (A Tartwijk la x Libero H) Foto: 57 Jacquelien Tartwijk Up Obolensky Date) Foto: x (Cornet van to VDL x VDL) Foto: 84 van Brugal (Etoulon Tartwijk Jacquelien fr 66 Jacquelien x van Zuurhoeve) Foto: vd Tangelo (Diamant Tartwijk Semmily van (Diamant Semilly de x Tartwijk 67 Heartbreaker) Foto: Jacquelien Tartwijk Z x Jacquelien van (Dominator Caretino) Foto: 71 Jacquelien El van Barone x Vainqueur) Foto: 77 III Tartwijk Z vd Foto: Tartwijk Jacquelien van (Eldorado 79 x Lancelot) Zeshoek Casco) Foto: 82 x Jacquelien (Entertainer Tartwijk van Tartwijk x Jacquelien 83 van’t (Erco van VDL) Foto: Roosakker Arezzo Tartwijk de Muze Jacquelien 87 Corland) Foto: x van Falaise x Jacquelien 88 du M van Tartwijk Prelet) Foto: Fuego (Farfan van Pleasure Jacquelien Diamant de x Foto: ) (For 89 Tartwijk Semilly

Overzichtspagina

Verslag

Uitslag

Horses.nl Bron:

Bron: Horses.nl