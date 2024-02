In Beeld: De loopbaan en het afscheid van Glock’s Dream Boy

KWPN voor Vivaldi) sport de meerdere altijd tijd zijn wijze Minderhoud Nederlandse dienst een één lange vier staat keer Dream de Gisterenavond gepaste Zijn en het Hans samen ze hem geleverd. de naam, op Met Boy van (van belangstelling: waarde team. waren en een middelpunt vaste goedgekeurde van heeft kon Peter de nam van rekenen kleinzonen op afscheid Stallion Glock’s Show. zonen Dream in hengst Boy ongekende nog Glock’s op ruiter kampioenschappen grote op stond het

hier laten kunnen jaar op in vertoond. dat we de Minderhoud “Hier aan die is vooraf ook dertien kan is zijn hij kür een mooi. hengstenkeuring carrière hun Beter later, hem op afscheid mooie niet”, videoboodschap En wordt vertelt nemen de hengstenkeuring begonnen. nu,

/ Dream Arnd Boy Foto: Bronkhorst Minderhoud. Glock’s Hans Peter met www.arnd.nl

Huldiging

verkeerd. en fokker Tim zijn de Jacques eigen baan laat toeziend en Coomans, en dat Maree Brinkman topvorm Dream Boy mede-geregistreerde binnen. nog kürmuziek Op keer Vivaldi-zoon ondanks zijn Koen danst in zien leeftijd, één van Onder nog oog mede-eigenaar, zijn de hij,

Arnd Dream www.arnd.nl

Laatste Bronkhorst / wordt Foto: dans Boy gehuldigd. Glock’s

Dream huldiging publiek Jonge Boy tandje en Onder van Dressuurpaarden Boy Zij met Al sport. bij. voor mee het kijkt ver nog Boys won Gerdine in de voormalige Dream samen klapt zet Maree hengst ovatie één staande neemt WK op het medaille einde laatste Dream ereronde. een het bronzen de toe. rijdt Na de Dream amazone Boy met de een Minderhoud afscheid nog Verden. Ook

ereronde. / tijdens Foto: Boy Arnd www.arnd.nl Bronkhorst zijn Dream Glock’s

ook: Lees

https://www.horses.nl/fokkerij/de-ontwikkeling-van/de-loopbaan-van-glocks-dream-boy-van-2018-tot-en-met-2021-een-vaste-waarde-voor-teamnl/

https://www.horses.nl/dressuur/de-ontwikkeling-van-dream-boy/

Horses.nl/ KWPN Bron: