In Beeld: Longeren geeft bak aan informatie

Voor het eerst in de geschiedenis van de KWPN Hengstenkeuring werden de dressuurhengsten vandaag op het KWPN Centrum in Ermelo gelongeerd. Het longeren is geen officieel selectiemoment, maar dient om de hengstenkeuringscommissie van extra informatie te voorzien in hun besluitvorming. Extra informatie kreeg de hengstenkeuringscommissie (en het royaal toegestroomde publiek) in overvloede, maar of het daarmee straks makkelijker wordt?

Menig hengst die zich op de eerste bezichtiging in de kooi goed had laten zien, viel vandaag bij het longeren door de mand. Anderen waardeerden zich aan de longeerlijn juist op. Maar heeft dat te maken met de natuurlijke aanleg of spraken de goed getrainde paarden vandaag aan? En hoeveel weegt deze presentatie straks mee? Dat zal de hengstenkeuringscommissie dressuur, vandaag weer voorgezeten door Bert Rutten die vanwege rugklachten de beoordeling in de eerste bezichtiging niet kon doen, allemaal moeten bepalen voor volgende week.

