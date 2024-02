In Beeld: Opvallende hengsten in presentatie nieuwe jaargang springhengsten

en de uitleg het in het vast. der presenteerden en Tartwijk de Wout-Jan vijfjarige parcours sprongen Vleuten in aan vier- Jacquelien Schans onder erbij gaven. en hun Schans van en Vleuten ruiter waarbij de zich een en der was De hengsten fokkerspubliek. van Onder Eric prachtig 2023 legde van van en der toeziend tekst eigen die KWPN-dekbrevet verdienden der van hengsten hengsten van oog Brabanthallen

hengsten op: van zich social deze jonge vormde kwaliteiten. Geniet verboden! Wilt fotoserie. link: https://www.horses.nl/foto-bestellen/. presentatie mee media)? met u rust Let beeld entourage (ook overname Dat foto’s op een informatief voor bewerkbaar foto’s indrukwekkende de goed copyright, toonden De via in deze rijdbaar waardoor de kan en onderstaande hun bestellen

Jacquelien Horses.nl Kalf. Obolensky x van Tartwijk/ onder Portoricco (Cornet 901 Foto: VDL Argentinus) Cristel Horses.nl Jacquelien Partacus) Tartwijk/ (F Foto: van met Position 902 One x USA Max. Pole Lammers. (Dominator Tartwijk/ van x Namelus) 903 Horses.nl Joy van Foto: Pinacolada Jacquelien onder Seldsum Jacquelien Pepper onder Foto: x Corland) van Tartwijk/ 904 (Emerald Horses.nl Lemmen. Patrick onder van Poseidon 905 Crown Foto: Bleu Jacquelien Horsmans. TCS x Tartwijk/ Gerd Horses.nl Jan (Chacoon x vd onder Paddington Slam Horses.nl (Grand Foto: Tartwijk/ Tenerife) van Marshoeve Rens 907 Rovers. Jacquelien Horses.nl x Tartwijk/ Siersema. onder Kreator Portlaw Joel van Foto: Jacquelien xx) (Aganix 908 Keizersberg Berendsen. onder Tartwijk/ Alwin Rascin) (Jukebox van Foto: Power 909 Jacquelien Man Horses.nl x Foto: x onder Bloem. (Apardi HBC Pim Tartwijk/ Jurjan Jacquelien Horses.nl van Cantos) 910 Foto: van Kars 912 Tartwijk/ Drummer Semilly) TN Bonhof. 2000 Jacquelien (Diamant onder de Horses.nl the Pagani Horses.nl Tartwijk/ onder Corofino) x (Catoki Jacquelien van of 913 Paddocks Pieter Keunen. Foto: SB onder Vagebond Tepper. 914 Jacquelien Susanne van Porsche (Kitt de SB Pomme) Tartwijk/ x Foto: la Horses.nl Cristel onder (LIverpool 915 Tartwijk/ Horses.nl van Pool Foto: x Power JR Jacomar) Kalf. Jacquelien Foto: vaste du Defey) x Max. Fusain (F-One onder 916 Horses.nl Tartwijk/ Jacquelien van USA zijn Sang Pur ruiter Foto: Aarts. Elisah Toledo VDL Z) Z 917 Horses.nl onder Chellano van (Tobago Tartwijk/ Jacquelien x Foto: JM Telstar Horses.nl (Ermitage Jacquelien Tartwijk/ 918 onder van Kalone) Gilles Thomas. Jacquelien & H Horses.nl van Schaeck 919 vh Tartwijk/ x onder Fabienne Lichtenvoort-Kats. Tattoo Foto: Kannan) (Parfait DB Tartwijk/ BLue 920 Jacquelien Willemsen. onder van Foto: Turfhorst E-Star) x Horses.nl (Chacoon Oxbow Don

Bron: Horses.nl