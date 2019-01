Op de eerste springdag van de KWPN Hengstenkeuring werden aansluitend aan de derde bezichtiging de in 2018 goedgekeurde springhengsten gepresenteerd. Achttien hengsten presenteerden zich voor het publiek op de eerste avond van de KWPN Hengstenkeuring. Paardenkrant-fotografe Jacquelien van Tartwijk was in 's-Hertogenbosch aanwezig en legde dit op de foto vast.