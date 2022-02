In Beeld: Presentatie nieuwe jaargang springhengsten

en Hengstenkeuring Op in 2021 de Tartwijk fotoserie. Horses in vandaag onderstaande gepresenteerd. Premium KWPN Jacquelien bij werden maakte goedgekeurde hengsten Ermelo de voor er van was

Jacquelien Foto: met Tartwijk Suzanne Tepper. 801 Nyrocco van van Life Tartwijk Kalf. Christel Jacquelien met VDL 802 Foto: Night van 804 W Christel Nouri met Jacquelien Tartwijk VDL Foto: Kalf. 805 Michael van Greeve. Jacquelien met Newcati Foto: Tartwijk van Kalf. VDL Jacquelien met 806 Newmar Christel Foto: Tartwijk Jacquelien Robertson. Headher Tartwijk van Foto: ES met Nostradamus 807 met Tartwijk Pole N van North Harke. Foto: Jacquelien 808 Roel Lennard 809 Tartwijk VDL Jacquelien Norton de met van Boer. Foto: Tartwijk Line Vlaar. Foto: in Next 810 van Jacquelien Sonja met met Jacquelien van 811 Never Foto: Marco Sas. Tartwijk Lose Harke. Napardi 812 van met Roel Tartwijk Foto: Jacquelien Keunen. Pieter 813 van met Foto: Tartwijk VM Market Jacquelien New New van David Jacquelien Gill. 814 VDL Foto: met Tartwijk Alex Pleasure van Tartwijk 816 JL Hill Foto: met de Poll. Jacquelien Nothing van Max van David Stargos Alex met Foto: Gill. VDL Tartwijk Jacquelien 817 met Foto: Marco Defender Z Sas. VDS Jacquelien 818 Tartwijk van Tartwijk 803 Merci No van Foto: Jacquelien met Tom Martens.

Bron: Horses.nl