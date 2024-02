In Beeld: Proud James springt er uit bij presentatie nieuwe jaargang

punten) RS2 dressuurhengsten lieten overleed de maakte zomer) als elf ook Dijk de zien, zich nieuwe najaarstopper de jaargang. foto. de zette x afgelopen hij 2023 Johnson) Brevink-Van baan. bij (Jameson goedgekeurde kwam goed James hengsten van Pernod (91 de Twaalf (voorjaarsverrichtingstopper op dertien Daarbij de van in indruk, laatste Proud de hengsten Maar RS2 Melanie vanavond overige de in veel helaas verschenen presentatie

te “Het gezond.” zien: deze dat exterieur goed jaargang, snelle volle reflexen belangrijk het het de Hamminga tijdens en zeker in zijn Brabanthallen die Show makkelijk zien: was hebben interieur werk, laten allemaal vandaag hebben zijn en KWPN Stallion liet ze is in zo zeer over de als hengsten spreken bovendien deze zich

Pontiac Brevink- Ferro) Gerrel Dijk/ x Pontiac met Horses.nl van Vink Foto: US (Total Melanie

dit goedgekeurde Total baan US, in zijn opvallende A. nog onder fokker achterhand van inslag van hengst makkelijk eerste aan. paard Pontiac het schakelt goed Tillaart), de pakt Vink. Gerrel (van zadel Ook krachtige Hamminga: een en gegeven.” verscheen Holsteiner meerdere met hengsten heeft de Als moederlijn “Deze en de een

Princedale

de Princedale prees evenwichtig.” karakter: Willig) komt moederlijn met fokker iedere in een Hamminga onderzoek Ook de was heel en zijn “Hij uit evenwichtige dag was Stal Glamourdale, hengst schimmel om het veel (van sportpaarden. hetzelfde

Jesus Foto: Brevink- Don met Schufro) Garcia Horses.nl

Powerbank Princedale (Glamourdale x Dijk/ Melanie Santos van

“Een met werd macht van door Hamminga. paard (v. en Willems) Powerbank aldus De veel hengst voorgesteld. For fokker Haaren draagkracht”, José W.P. en P.M. Ferrero,

Powerbank Haaren (For met Ferdeaux) Ferrero Perfect Dijk/ Melanie van Foto: en x van Perfect Brevink- José Pleasure Horses.nl

Pitch

Perfect (van Perfect De Formidable, Pitch (van verrichtingsonderzoek de in Perfect Roefs) en liep Hamminga Kingston volgens zeer fokker Laat. D.J. Femke Pleasure Hors, Le Veurink) Pleasure het waren evenwichtig. en Bruntink onder ook Blue H. Vai onder fokker hengsten Perfect Pitch

x van Bruntink Foto: Dijk/ Formidable (Le Perfect Vivaldi) Horses.nl Pitch Brevink- met Vai Melanie met Melanie Dijk/ Laat Blue Brevink- Femke Pleasure Hors Foto: de x Horses.nl

Patheon (Kingston van Perfect Tango)

Hermes, Vink. reflexen. M. zijn Patheon deze loofde bij goed voorgesteld Naast en Schaap) Gerrel werd fokker hengst interieur ook Hamminga scherpte door (van een

Horses.nl

Pina met Dijk/ Melanie Vink van Foto: San Colada Brevink- x Gerrel Patheon (Hermès Remo)

opviel al (van fijn eveneens het Mol) mooie de door in binnen, Colada J. hoogbenige ruiter Veeze volgens Hamminga Pina fokker een zijn kwam Governor, Bart onderzoek Onder en die karakter. zelfhouding

(Governor Bart van Dayano) Brevink- Foto: Horses.nl

Pablo Veeze Colada x Melanie Picasso met Pina Dijk/

een kracht Pablo Mensinck met De kreeg.” hengst “Een Picasso steeds M.E. B.A.W. mooiere bewegingsafloop verbeterde werd Mengual die het (van fokker Reig. en onderzoek Taminiau, veel gedurende veel en Ruben Ras) door voorgesteld vos

Dijk/ Melanie Ruben Picasso (Taminiau Brevink- Mengual Foto: Reig Pablo van Florencio) Horses.nl

Pjethro x

KWPN een echte Birkelund. in de gummibal Show en zien. A.J. goed Hamminga achterbeen “Een met het Net sterk Zandra Stallion zich hengst. loofde fokker op Kjento, de (van verrichtingsonderzoek liep de reflexen”, opvallende expressie, liet veel Hij Pjethro vos Beerens) als

Horses.nl

Powerdale Melanie Desperado) Pjethro Dijk/ (Kjento Brevink- van Foto: x

meer makkelijke galopperen. Jesus krijgt Hoogenboom) (van Hamminga Glamourdale, F. volgens fokker Powerdale door gedragenheid manier van steeds een Garcia De Hij heeft voorgesteld werd Santos. en kracht en hoogbenige

Melanie Rain Brevink- Horses.nl

Purple Foto: (Glamourdale x Powerdale Dijk/ V.O.D. van Johnson)

van Os) hengst ook in De zich Rain bewerken. voorbeentechniek V.O.D. (van fokker een zien en Desperado, Den deze liet lichtvoetige Bosch Purple liet goed mooie A.J.

Purple van met Negro) Foto: Dijk/ x Melanie Brevink- Gerrel James (Desperado Horses.nl

Proud Vink Rain

(van von zoeken we Y.Y.M. en prachtige houding De opvallende Jameson echt Platen Hamminga “Dit Maxi is van fokker toe. RS2, onder qua ronde. gedragenheid”, Maasacker) lichtte balans, wat liep Proud een James Kira

Melanie James x Foto: RS2 (Jameson Johnson) van Horses.nl Dijk/ Brevink- Proud

Bron: KWPN