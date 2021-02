In Beeld: Zesjarige dressuurhengsten in aanlegtest

Mveel van toonden – de topper, Melanie was punten werd Onze fotoserie. Bron: andere en een de ook Dijk 90 maakte zesjarige Negro) fotograaf Brevink erbij in kwaliteit Kjento de et Horses.nl https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn-hengstenkeuring/kjento-topper-van-ijzersterke-k-jaargang maar dressuurhengsten (v. aanlegtest./