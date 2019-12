Interessante groep hengsten op vijfde dag zonder echte uitschieters

De één-na-laatste reguliere dag van de eerste bezichtiging voor springhengsten heeft zeventien geselecteerde hengsten opgeleverd. Onder hen drie zonen van Grandorado TN. De teller staat nu op 58 springhengsten voor Den Bosch met nog een reguliere dag te gaan en de nakeuring.

“We hebben een interessante groep hengsten kunnen selecteren voor de tweede bezichtiging”, vertelt voorzitter Cor Loeffen. “Qua bloedvoering was het een gemêleerde dag vandaag en we hebben een mooi aantal hengsten groen licht kunnen geven voor Den Bosch, zonder dat er echt uitschieters bij zaten. In de breedte was de kwaliteit goed maar er was ook wel weer een ondereind vandaag.”

Bijna de helft

In totaal verschenen er vandaag 38 hengsten in de baan, waarvan er dus zeventien een ronde verder mogen: bijna de helft.

Topvererver For Pleasure (2), toptalent Grandorado TN (3), de veelbelovende Heathrow (2) en de preferente Harley VDL (2) kregen ieder meerdere zonen door vandaag.

Op 9 december is de laatste dag van de eerste bezichtiging voor de springhengsten, gevolgd door de nakeuring op 10 december. De komende dagen worden de dressuurhengsten in Ermelo verwacht.

Bron: KWPN