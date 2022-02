Jan Lamers en Leunus van Lieren over het fokken van een Grand Prix-paard

In een studiogesprek op de KWPN Hengstenkeuring spraken KWPN Fokkers van het Jaar Jan Lamers en Leunus van Lieren over het fokken van Grand Prix-paarden. Iets waar beide heren ervaring in hebben. De twee heren benadrukken dat ze hun eigen weg gaan.

Zowel Van Lieren als Lamers fokten op geheel eigen wijze een veelvoud aan Grand Prixpaarden. Moet je als fokker goed naar anderen luisteren of vooral je eigen weg gaan? Van Lieren: “Je moet altijd naar anderen luisteren maar daarmee doen wat jou het beste past. Als je Grand Prixpaarden wil fokken moet je je eigen route volgen, een plan hebben. Natuurlijk luister je dan wel naar de mensen om je heen, maar je moet je eigen beslissingen nemen, anders zou je iedere keer van je route afwijken. Weet wat jij belangrijk vindt en wat jij wilt fokken. Zelf wil ik een paard dat reactief is, met drie goede gangen, een goed achterbeen, maar dat vooral echt wil werken. Je kunt veel ontwikkelen in een paard, maar ze moeten het wel willen doen.”

Achterbeen

Jan Lamers is het daar helemaal mee eens. “Je moet luisteren maar niet naar iedereen. Blijf doen waar jij in geloofd. Voor mij is het achterbeen heel belangrijk, een paard moet echt van achteren naar voren bewegen. In de fokkerij moet je ook een beetje geluk hebben. Je hebt soms een goede, af en toe een hele goede, maar ook wel eens een mindere. Een paard moet maat hebben en lengte gecombineerd met drie nette gangen. Een sterk achterbeen, los voorbeen en vooral hele goede verbindingen in de rug en de lendenen. Er zijn wel lijnen geweest binnen ons stamboek met minder sterke lendenen maar daar zijn nooit goede Grand Prix paarden uitgekomen. Daarnaast houd ik van en mooi hoofd, een lange hals met een goed doorlopende schoft. In de springpaardenfokkerij werd al vroeger gespecialiseerd dan bij de dressuurpaarden. Dat zie je terug in de sterke ruggen.”

Stap en galop

Lamers: “De laatste jaren is er ook goed gelet op de stap en de galop. In het verleden ging het nog wel eens te veel over alleen de draf. Je kunt veel maken maar de stap en het achterbeen niet. Die zijn dus enorm belangrijk.”

Fokkerijraadslid Van Lieren beaamt dat. “We hebben hengsten nodig die iets extra’s kunnen zoals stappen, of heel goed galopperen of extra souplesse hebben. En als dat zo is mogen de inspecteurs daar best de aandacht op vestigen, zodat de fokkers de juiste keuzes kunnen maken. Ik zou ook nog graag een onderscheid zien in Z2 en Grand Prix merries. Die krijgen nu allemaal het predicaat sport, maar er is wel een wezenlijk verschil, het verschil tussen een sportpaard en een topsportpaard, daar mag best extra aandacht voor zijn.”

Bron: KWPN