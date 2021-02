Jan Streppel Fokker van het Jaar dressuur

Horses.nl had familie Andeweg uit Randwijk de titel Fokker van het Jaar dressuur al officieus toebedeeld, maar het KWPN had iets anders in gedachten dit jaar. Jan Streppel, fokker van onder andere Governor, is Fokker van het Jaar dressuur.

Andries van Daalen, voorzitter van het Algemeen Bestuur, ging naar het Gelderse Wilp om daar Jan en zijn vrouw Miny Streppel te verrassen met deze titel. De fokkers wonen daar in het ouderlijk huis van Jan, waar ze ooit de combinatie maakten tussen rundvee en het fokken van paarden. “Daar word ik stil van”, Jan is zichtbaar geëmotioneerd. “Ik vind dit prachtig. Ik heb het samen gedaan met de fokkers en eigenaren van mijn paarden en ik wil iedereen bedanken die hierbij betrokken is.”

Parzival-stam

Jan is zeer succesvol in de fokkerij met de Jazz-dochters Orleans en Toulouse en hun nakomelingen. Deze merries zijn de volle zussen van het Olympiadepaard Parzival. Uit Orleans fokte Jan de hengst Governor, een zoon van Totilas. Hij was de reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring, werd daarna goedgekeurd en won onder Adelinde Cornelissen twee zilveren medailles op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Zijn halfbroer TC Athene (v.United) won twaalf medailles op Europese Kampioenschappen bij de Young Riders en Grand Prix U25, waaronder zes maal goud. Toulouse bracht zes elitemerries en twee Zware Tour-paarden, waaronder Genua TC (v.Charmeur).

Bron: Horses.nl/KWPN