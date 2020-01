Je Suis Equus Tame revancheert met competitiewinst

Steven Veldhuis had nog wat goed te maken na de allereerste competitiewedstrijd vorig jaar. Hij moest dus foutloos én de snelste tijd neerzetten in de Blom Hengstencompetitie klasse M met Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Z). En dat deed hij. Waar de concurrentie hier en daar een balkje liet vallen, hield hij de lei schoon in de tijd van 28,52 seconden.

“Ik dacht dat kan wel”, lacht Steven Veldhuis na zijn fenomenale rit. “Hij is snel genoeg. Ik wilde alleen niet te snel in de laatste lijn want dat zou een balk kunnen opleveren.” Eigenaar Jan Greve is blij met zijn paard. “Hij is zo intelligent… hij snapt alles. Na het verrichtingsexamen had ik wel door dat hij wel de juiste ruiter nodig had, omdat ‘ie zo slim is. Steven is een intelligente ruiter, dus vandaar.”

Zeer snel

Jur Vrieling zou Jur Vrieling niet zijn als hij niet alles op alles zetten om op die felbegeerde eerste plek te eindigen. Met Jardonnay VDL (Kannan x Indoctro) komt hij een heel eind in een zeer snelle tijd (26,98), maar op de allerlaatste hindernis krijgt hij een balk. Bart Bles en Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet) stonden op kop maar zakten vandaag één plek door een balk in de eerste omloop. Ze eindigen op de tweede plaats.

Vier en verder

Met een scherpe rit in een tijd van 29,84 seconden pakte Megan Laseur met Just One (Toulon x G.Ramiro Z) de vierde plaats. Als vijfde eindige Patrick Lemmen met Jamboree TN (Vigo d’Arsouilles x Carolus II), net voor Mark Brunting en Jagger SRK (Untouchable x Burggraaf), die een balk had in de barrage.

Bron: Horses.nl