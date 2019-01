Jordy Andeweg speelt dubbelrol

Jordy Andeweg legde al heel wat kilometers af in de keuringsbaan en daarnaast staat hij in de dressuurring zijn mannetje. Ook zijn vader Teunis Andeweg is een bekend gezicht op de keuringen en samen hebben vader en zoon al heel wat kampioenen aan het touw gehad. Naast dat Andeweg junior op de tweede en derde bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring in actie komt, laat hij in Den Bosch ook zijn andere kant zien: namelijk als ruiter in de Sterrenparade, de afsluitende show op zaterdagavond 2 februari.

“Ik vind het supercool om op de KWPN Hengstenkeuring te mogen rijden. Ik heb altijd gezegd dat ik dat graag wil, dus deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Het is best spannend, ook omdat ik een paard meeneem dat dit soort banen niet is gewend. Het blijft toch een beetje afwachten hoe ze daarop gaat reageren”, vertelt Jordy Andeweg.

Emmelie Scholtens

Op de vraag hoe hij zich voorbereidt op de show: “Samen met Emmelie Scholtens train ik hier naartoe, ik vind dat we heel goed bij elkaar passen. Ze vraagt nooit meer aan een paard dan dat hij aan kan en ik heb heel veel van haar geleerd.”

Lopen én rijden

“Ieder jaar stel ik in Den Bosch jonge hengsten aan de hand voor, ook dit jaar verwacht ik ongeveer de helft van de hengsten in handen te hebben. Door mijn vader ben ik hier ingerold en ik heb steeds meer ervaring opgedaan. Het is superleuk om te doen, zeker omdat ik vaak goede paarden aan het touw heb. De hengstenkeuring in Den Bosch vind ik het mooiste evenement van het jaar om te lopen, nu mag ik er ook rijden. In de Sterrenparade heb ik twee rollen, ik kijk ernaar uit!”

Bron: KWPN