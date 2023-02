Just Wimphof en Renate van Uytert winnen VHO Trofee

Acht dressuurhengsten kwamen vanavond in de baan voor de Lichte Tour kür op muziek om de VHO Trofee powered by V2 Facility – NK Dressuur. De beste kür van de avond kwam van de laatste combinatie Renate van Uytert – van Vliet en Just Wimphof (v. De Niro), die met 78,125% naar de overwinning gingen.

Nadat Renate van Uytert – van Vliet en Just Wimphof (De Niro uit Rastede elite pref prest IBOP-dres sport-dres PROK van Riccione, fokker Carla Rienks-Kramer uit De Wilgen) vorige week in Amsterdam al aan kop gingen, deden ze dat deze week opnieuw. Hun kür op muziek werd gekenmerkt door veel harmonie.

“Ze zijn heel erg op elkaar ingespeeld, echt een team”, is Monique Peutz enthousiast, die samen met Adriaan Hamoen de VHO Trofee beoordeelde. “De kür is heel lichtvoetig en straalt veel harmonie en gemak uit. Het is prettig om naar te kijken en we hebben ervan genoten.”

Publieksjury

Naast de beoordeling door de vakkundige jury, kreeg ook het publiek vanavond een stem. Na iedere kür op muziek, mat Andries van Daalen het geluidsniveau op de tribune. De publieksfavoriet was Davino V.O.D.-zoon Incognito (uit Dole Vita Vrouwe stb-ext pref van Vivaldi, fokker Marianne Hendriksen – de Rijk uit Lunteren onder Hans Peter Minderhoud. Met 77,625% ging deze combinatie naar een tweede plek in het eindklassement. Brecht D’Hoore maakte met Inverness (Everdale uit Cyraniek elite PROK van Johnson, fokker Y.M.M. van Maasacker uit Cuijk) de top drie compleet. Deze combinatie kreeg 76,500%.

Bron: KWPN