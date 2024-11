Kampioenskeuring keert terug op KWPN Stallion Show: ‘We brengen graag de emotie terug’

Het publiek kan van 29 januari tot en met 1 februari 2025 weer meeleven met de spanning die de kampioenskeuring traditiegetrouw met zich meebracht. “In 2020 namen we afscheid van de kampioenskeuring en werden de premiehengsten niet op volgorde geplaatst. Met de premiehengsten willen we laten zien wat de beste hengsten van de jaargang zijn en welke richting de fokkerij zich op moet bewegen. Met de kampioenskeuring willen we weer meer spanning aan het programma toevoegen”, licht Ralph van Venrooij, hoofd Fokkerijzaken toe.

De kampioenskeuring keert terug bij alle vier de fokrichtingen. In de hengstenselectie voor spring- en dressuurpaarden wordt er naast de kampioen ook een reservekampioen aangewezen. Bij de kleinere fokrichtingen van Gelderse en tuigpaardhengsten wordt er enkel een kampioenshengst benoemd.

Primering blijft in stand

Van Venrooij vervolgt: “Premiehengsten blijven bestaan, maar daar bovenop willen we nog een kampioenshengst aanwijzen. Vanzelfsprekend blijft de kampioenskeuring een momentopname, maar we weten dat het publiek altijd met veel emotie meeleeft tijdens zo’n hoogtepunt van de hengstenkeuring. Dat brengen we graag weer terug, zodat de hengstenselectie nog interessanter wordt om te volgen en ook een knallend einde kent.”

Bron: KWPN