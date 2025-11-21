Kannan, Incredible en Karonia L genomineerd voor titel KWPN Springpaard van het Jaar 2025

Het KWPN heeft de drie genomineerden voor de titel Springpaard van het Jaar 2025 bekend gemaakt. Kannan (Voltaire x Nimmerdor, fokker Stal Kramer), Incredible (Clinton x Heartbreaker, fokker Gebr Bosch) en Karonia L (v. Harley VDL x Ramiro Z, Th. Lemmers) gaan de strijd met elkaar aan. De winnaar wordt bekend gemaakt op de donderdagavond 29 januari tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.Er kan worden gestemd tot en met 31 december 2025.

KWPN Door

De stempelhengst Kannan, die begin 2020 op 28-jarige leeftijd overleed, kende eerst een succesvolle sportcarrière onder Michel Hécart. De Voltaire-zoon sprong zelf op het hoogste niveau voordat hij in 2006 volledig werd ingezet voor de fokkerij; een jaar eerder, in 2005, werd hij erkend door het KWPN. Zijn nalatenschap is indrukwekkend, in 2014 voerde Kannan de WBFSH Sire Ranking aan, een positie die hij in 2024 opnieuw veroverde. Binnen het KWPN zijn negen zonen goedgekeurd en ruim 900 nakomelingen geregistreerd. In de tweede generatie blijft Kannan eveneens sterk vertegenwoordigd, zijn kleinzoon Mindset ES (v. Aganix du Seigneur), tegenwoordig een opkomend talent onder Hessel Hoekstra, won in 2023 brons op het Wereldkampioenschap in Lanaken. Daarnaast behoren Bacardi VDL (v. Corland), die in 2025 op de KWPN Hengstenkeuring werd gehuldigd met het keurpredicaat, en diens volle broer Apardi, die deelnam aan de Olympische Spelen van Rio 2016, tot deze invloedrijke lijn.

Incredible toonde in 2025 een indrukwekkende reeks resultaten onder zijn ruiter Daniel Coyle. Het duo begon sterk met overwinningen in zowel de 1.50m-proef als de 1.55m Grand Prix van CSIO4 Vancouver en vervolgde dit op CSI5* Calgary, waar zij opnieuw het 1.55m wonnen en tweede werden in de 1.60m Grand Prix. Ook in de prestigieuze CSI5* ATCO Queen Elizabeth II Cup (1.60m) in Spruce schreef de twaalfjarige ruin de overwinning op zijn naam. Later in het seizoen reed het paar naar een tweede plaats in de Longines FEI World Cup-kwalificatie van Washington, na eerder al tweede te zijn geworden in de 1.50m Accumulator.

De merrie Karonia L kende een ijzersterk 2025-seizoen. Onder de Portugese ruiter Rodrigo Giesteira Almeida behaalde de schimmelmerrie tal van internationale successen. In totaal bracht de combinatie het aantal internationale zeges op 26, waaronder overwinningen in de Grand Prix van CSI5*-W Mechelen, CSI4* Montefalco en in CSI4* Gijon. Samen verschenen ze afgelopen jaar ook aan de start van het Europees kampioenschap in La Coruña. Onlangs behaalde de tienjarige merrie bovendien nog een tweede plaats in de wereldbekerkwalificatie tijdens CSI5* Stuttgart.

Klik hier voor informatie over het stemmen

Bron: KWPN