Keurpredicaat voor waardevolle vererver Bustique

Op de tweede dag van de KWPN hengstenkeuring in Ermelo heeft de Indoctro-zoon Bustique welverdiende erkenning gekregen door middel van het keurpredicaat. De opvallend verervende hengst van Stal Hendrix timmert al jarenlang hard aan de weg in de fokkerij en leverde onder meer de Olympische medaillewinnaar Beauville Z van Maikel van der Vleuten. Om de internationale fokkers van dienst te kunnen zijn, zal Bustique komend jaar beschikbaar zijn via het EU-station van Gertjan van Olst.

De door Hans Schipper en Henk van de Wijngaart gefokte Indoctro-zoon Bustique (mv. Grannus) werd als driejarige met goede punten goedgekeurd bij het KWPN en groeide vervolgens in de sport door tot op internationaal 1.45/1.50m-niveau onder Michel Hendrix. De eerste jaren was Bustique gestationeerd bij Gertjan van Olst en uit die dekperiode zijn gelijk tientallen internationale springpaarden voortgekomen.

Top-35 WBFSH

Het ultieme voorbeeld daarvan is natuurlijk de uit zijn eerste jaargang gefokte Grand Prix- en Wereldbekerwinnaar Beauville Z, waarmee Maikel van der Vleuten in 2021 geschiedenis schreef door de individuele bronzen medaille te winnen op de Olympische Spelen van Tokyo. Ook met nakomelingen als Florida Balia NL, Hendrick’s HX, Berdien, Footlose HX en Golia weet Bustique zich te onderscheiden. Keer op keer bewijst de Indoctro-zoon echte winnaars te geven. Ondanks zijn nog relatief jonge nakomelingen staat Bustique al op de 34e plaats op de WBFSH sire ranking en heel wat topruiters hebben inmiddels Bustique-nakomelingen in hun stallen verwelkomd. Paul Hendrix: ”Bustique vererft zich ongelooflijk en treedt in de voetsporen van zijn invloedrijke vader Indoctro. We hebben er lang op gewacht maar zijn blij dat hij bij het KWPN nu de erkenning heeft gekregen die hij verdient. Als je naar de cijfers kijkt wordt al snel duidelijk wat voor topvererver Bustique is.”

Europese fokkers

De hengst van Stal Hendrix keert dit seizoen terug naar de hengstenhouderij waar hij zijn fokkerijloopbaan begon. ”Mede dankzij Gertjan van Olst heeft Bustique een sterke start kunnen maken als fokhengst, zo zijn er heel wat goede nakomelingen bij zijn klantenkring geboren. Bovendien krijgen we dankzij de EU-erkenning van Gertjan’s hengstenhouderij de kans om Bustique samen aan een nog breder fokkerspubliek aan te bieden, aangezien zij Bustique’s sperma binnen heel Europa kunnen verzenden. Voor ons is er niks mooiers dan dat hij teruggaat naar de plek waar zijn succes begon en we pakken de samenwerking met Gertjan met genoegen weer op. Zeker omdat hij volledig deelt in ons enthousiasme over deze kersverse keurhengst.”

Bron: Horses.nl/persbericht