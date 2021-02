KSS: 56.000 euro voor prijstopper van Just Wimphof

Met slechts twee aangewezen hengsten en een niet al te bijzondere collectie (de pareltjes van deze jaargang zaten er in ieder geval niet in) bleef de KWPN Select Sale voor dressuurhengsten wat op de vlakte. De aangewezen Nicky L (v. Just Wimphof) uit de fokkerij van Jan Lamers krikte het gemiddelde op met een prijs van 56.000 euro euro.

De tweede aangewezen hengst cat.nr 362 Norton Sollenburg (Electron x Charmeur) bracht 40.000 euro in het laatje. Het gemiddelde voor de goedgekeurde hengsten is daarmee snel uitgerekend: 48.000 euro. Beide aangewezen hengsten blijven in Nederland.

Gemiddelde: 27.000 euro

Gemiddeld brachten de elf hengsten in de veiling (cat.nr 510 v. Just for You werd teruggetrokken door Tim Coomans) 27.000 euro op. Duurste niet aangewezen hengst werd cat.nr 563 (Totilas x Don Schufro) met een prijs van 40.000 euro.

Eentje naar Duitsland

Hoewel er enige belangstelling was vanuit het buitenland (Zweden, België, Portugal) gaat er slechts één hengst daadwerkelijk over de grens. Cat.nr 354 (Dream Boy x De Niro) gaat voor 16.000 euro naar Duitsland.

Alle prijzen

cat.nr 325 (Daily Diamond x Jazz) : 19.000 euro (Nederland)

cat.nr 345 (Dettori x Sir Oldenburg: 15.000 euro (Nederland)

cat.nr 353 (Dream Boy x Valdez): 26.000 euro (Nederland)

cat.nr 354 (Dream Boy x De Niro): 16.000 euro (Duitsland)

Aangewezen cat.nr 362 (Electron x Charmeur): 40.000 euro (Nederland)

cat.nr 411 (Franklin x Jazz): 18.000 euro (Nederland)

cat.nr 430 (Geniaal x Cocktail): 19.000 euro (Nederland)

Aangewezen cat.nr 520 (Just Wimphof x Ferro): 56.000 euro (Nederland)

cat.nr 557 (Sorento x Rousseau, eenzijdig gecastreerd): 22.000 euro (Nederland)

cat.nr 563 (Totilas x Don Schufro): 40.000 euro (Nederland)

cat.nr 578 (Zonik x Florencio): 26.000 euro (Nederland)

Bron: Horses.nl