KSS: Veilingtopper Luca Brasi teruggekocht

Geen spectaculaire prijzen tijdens de KWPN Select Sale vanavond in Den Bosch. Met een totaal van 653.000 euro en gemiddelde prijs van 32.650 euro kwam de KSS nog lange na niet in de buurt van de veiling in Hannover, waar ruim 2 miljoen werd betaald voor een Vivaldi-nazaat.

Aan de veilingmeester ligt het in ieder geval niet, want zowel in Hannover als in Den Bosch was deze taak toebedeeld aan Frederik de Backer. Meteen het eerste paard die hij veilde werd de veilingtopper. De aangewezen hengst Luca Brasi, die via een Wildcard op de veiling verscheen, werd voor 70.000 euro terug gekocht door de familie Krol.

Veilingprijzen:

371 – Luca Brasi – El Capone x Sydney – €70.000,-

304 – Larention Frieschwijk – Apache x Stedinger – €30.000,-

391 – Lewis – Ferguson x Wynton – €28.000,-

430 – Luxe PB – George Clooney x Jazz – €20.000,-

531 – Le Roi SW. – Morricone x Florencio – €20.000,-

340 – Legend B – De Niro x Jazz – €48.000,-

331 – Llyr Hefo – Cupido x Ampère – €11.000,-

483 – Landman – Grand Galaxy Win x Flemmingh – €18..000,-

375 – Leonardo Di Caprio – El Capone x Krack C – €48.000,-

379 – Lex V.O.D. – Eye Catcher x Uphill – €50.000,-

540 – Quinto Ter Ille – Sir Donnerhall x Tuschinski – €36.000,-

315 – L’avenue – Bordeaux x Connaisseur – €50.000,-

559 – Ladignac – Zonik x Apache – €40.000,-

479 – L’Amour – Grand Galaxy win x San Remo- €42.000,-

324 – Leandro VL – Charmeur x Bretton Woods – €16.000,-

451 – Lord Toto’s Faschination – Glock’s Toto jr. x Ampère – €29.000,-

357 – Let there be Rock LH – Dream Boy x Bon Bravour – €32.000,-

439 – L’homme HM – Glamourdale x Tango – €12.000,-

563 – Lord Diamond – Daily Diamond x Scandic – €40.000,-

514 – Livius – High Five x Gribaldi – €13.000,-

Dit bericht wordt later aangevuld.

Bron: Horses.nl