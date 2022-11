KWPN adviseert voorbrengers helm te dragen bij eerste bezichtiging

In Denemarken in het al jaren de gewoonste zaak van de wereld en veel Duitse stamboeken hebben (na een incident) de helm voor voorbrengers vanaf dit keuringsseizoen verplicht gesteld. Het KWPN komt niet met een verplichting, maar wel een advies aan voorbrengers en aanjagers om bij het voorstellen van jonge hengsten hoofdbescherming te dragen.

Na een incident op de voorselectie voor de Westfaalse hengstenkeuring, waarbij de bekende voorbrenger Pascal Kandziora er met een hersenschudding nog goed vanaf kwam, zijn de Duitse stamboeken overstag. De helm is vanaf dit keuringsseizoen verplicht voor voorbrengers en aanjagers op de Duitse hengstenkeuringen, zoals dat bijvoorbeeld in Denemarken al jaren het geval is.

KWPN adviseert hoofdbescherming

“In steeds meer Europese landen dragen voorbrengers hoofdbescherming. Vanuit het oogpunt van veiligheid adviseren wij een ieder om tijdens het voorbrengen van de hengsten een cap te dragen”, schrijft het KWPN in een deelnemersbrief.

