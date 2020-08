KWPN Hengstenkeuring 2021 in Ermelo

De KWPN Hengstenkeuring 2021 zal niet in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvinden, maar op de thuisbasis van het KWPN in Ermelo. Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft daartoe besloten gezien de huidige maatregelen rondom het coronavirus en ongewisse (corona)situatie in februari volgend jaar.

“Het organiseren van dit internationale evenement in de Brabanthallen in Den Bosch is voor de vereniging, gezien de hoge kosten, een te groot financieel risico”, schrijft de organisatie van de hengstenkeuring een een brief naar haar relaties.

Thuisbasis

In het eerste weekend van februari 2021 worden de diverse onderdelen van de hengstenselectie op de thuisbasis in Ermelo georganiseerd. Het programma wordt de komende tijd uitgewerkt.

Bron: Horses.nl