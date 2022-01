KWPN Hengstenkeuring 2022 in Ermelo

De KWPN Hengstenkeuring 2022 vindt dit jaar niet plaats in de Brabanthallen in Den Bosch, maar op de thuisbasis van het KWPN in Ermelo. Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft daartoe besloten gezien de huidige maatregelen rondom het coronavirus en de ongewisse (corona)situatie in februari. De hengstenkeuring is dit jaar in een afgeslankte vorm: zonder publiek, zonder pers en zonder VIP. Het evenement is wel online te volgen.

Demissionair premier Rutte heeft in de persconferentie op 18 december jl. een harde lockdown afgekondigd, met name vanwege de dreiging van de Omikron-variant die de overheid grote zorgen baart. De lockdown geldt in ieder geval tot vrijdag 14 januari 2022, de overheid baseert een eventuele verlenging of versoepeling op basis van de nieuwe cijfers m.b.t. besmettingen en ziekenhuisopnames.

Afgeslankte vorm

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor versoepelingen vanuit de overheid. Derhalve is besloten om de KWPN Hengstenkeuring (2 t/m 5 februari a.s.) in afgeslankte vorm door te laten gaan op het Nationaal Hippisch Centrum: zonder publiek, zonder pers en zonder VIP, met een zodanig ingevuld programma dat alle aanwezigen zo snel mogelijk kunnen doorstromen.

Online

KWPN-voorzitter Andries van Daalen: “Natuurlijk had iedereen gehoopt dat wij eindelijk weer konden terugkeren naar een groots paardenfeest in de Brabanthallen, maar dat is helaas niet mogelijk. Wij hebben als Algemeen Bestuur alle begrip voor de maatregelen die door de overheid worden genomen: alleen op die manier komen wij af van de narigheid die deze pandemie met zich meebrengt. Echter dit houdt ook in dat wij met pijn in ons hart hebben moeten besluiten om de KWPN Hengstenkeuring wederom online te organiseren. Vorig jaar hebben we op deze manier een geweldig internationaal kijkerspubliek bereikt. Op eenzelfde wijze willen wij ook dit jaar een fantastisch online programma bieden, waarbij wij hopen dat iedereen dagenlang aan de buis gekluisterd zit.”

Hengstencompetitie gaat door

“Helaas zijn wij genoodzaakt enkele onderdelen (Oregon Trofee en 1.40m/1.50m-springen om de Grote Prijs) te laten vervallen, maar de gehele hengstenselectie en bijvoorbeeld de finales van de hengstencompetitie, de KWPN Select Sale en de presentaties van de vorig jaar goedgekeurde hengsten vinden plaats in Ermelo. Het programma, dat volledig is te volgen op KWPN.nl, vindt u t.z.t. op onze website.”

Studiogesprekken

“De online programmering zal net als vorig jaar diverse interessante studiogesprekken bevatten, en ook vragen we diverse deelnemers om hun eerste reactie op de hengstenselectie. Heeft u een vraag aan Algemeen Bestuur, directie, Fokkerijraad of Hengstenkeuringscommissie? Stuur deze dan naar [email protected] en wie weet hoort u het antwoord live vanuit onze studio in Ermelo!”

Bron: Persbericht