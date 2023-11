KWPN Hengstenkeuring 2024: HC terug naar vrijdagavond en tuigpaardenavond op zaterdag

De kaartverkoop voor de KWPN Hengstenkeuring 2024 is vandaag begonnen. Het (voorlopige) programma is nog niet bekend gemaakt, maar er zijn een paar wijzigingen. Qua programma zit de grootste verandering in de vrijdag en zaterdag: de finales van de hengstencompetitie gaan weer terug naar vrijdag en de zaterdagavond wordt een tuigpaardenavond. Verder wordt de KWPN Hengstenkeuring een 'cashless' event en is het bezoeken van de keuring wat duurder dan vorig jaar.

Het KWPN schrijft het volgende over het programma:

Woensdag 31 januari staat in het teken van de tweede bezichtiging van de springhengsten. Donderdag 1 februari begint met de hengstenselectie en vervolgt met de finales van de Blom Hengstencompetitie Springen. Naast de huldiging van de Jumping Horse of the Year staan er nog mooie shows op het programma en wordt de nieuwe jaargang springhengsten gepresenteerd. De springhengsten in de KWPN Select Sale worden ook op deze dag in de hoofdpiste geveild.

Dressuurliefhebbers kunnen watertanden

Vrijdag 2 februari is traditioneel de dressuurdag. Naast de hengstenselectie is er ruimte voor de finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, de huldiging van de Dressage Horse of the Year en vele shows waar dressuurliefhebbers van zullen watertanden.

Aangepaste programmering

Zaterdag 3 februari zit net wat anders in elkaar dan andere jaren en dat belooft een uitermate interessante dag te worden. Op deze dag is de hengstenselectie voor de dressuur- tuigpaard- en Gelderse hengsten, net als de presentatie van de nieuwe jaargangen van deze fokrichtingen. De dressuur- en de Gelderse hengsten worden geprimeerd en de KWPN Select Sale (voor dressuurhengsten) vindt plaats in de hoofdpiste.

Liefhebbers van een goed tuigpaard kunnen hun hart ophalen bij de zaterdagavond, die volledig in het teken staat van het fiere Nederlandse tuigpaard. Het volledige programma wordt in een later stadium bekend gemaakt, maar zeker is dat deze tuigpaardenavond niet gemist mag worden.

Programma-onderdelen

Woensdag 31 januari

Tweede bezichtiging springhengsten

Donderdag 1 februari

Tweede bezichtiging springhengsten

Finales Blom Hengstencompetitie Springen

Huldiging Jumping Horse of the Year

Presentatie springhengsten goedgekeurd in 2023

KWPN Select Sale springhengsten

Vrijdag 2 februari

Tweede bezichtiging dressuurhengsten

Finales Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur

Huldiging Dressage Horse of the Year

Dressuurshow

Zaterdag 3 februari

Tweede bezichtiging dressuur-. tuigpaard- en Gelderse hengsten

Presentatie dressuur-, tuigpaard- en Gelderse hengsten goedgekeurd in 2023

KWPN Select Sale dressuurhengsten

Tuigpaardenavond

Cashless event

Verder maakt het KWPN bekend dat de KWPN Hengstenkeuring een zogenaamd ‘cashless’ event wordt. De KWPN Stallion Show wordt een ‘cashless event’ waar u alleen met een smartphone, pinpas of creditcard kunt betalen. Bij de entree komt een centraal punt waar een zogenaamde horecapas kan worden opgeladen met contant geld.

Duurder

Het bezoeken van de KWPN Hengstenkeuring (het evenement dat een rol speelde bij het verlies dat de vereniging ook in 2023 zal lijden) wordt wat duurder. Dat begint met een parkeerkaart (van 11 naar 12 euro per dag) en zit ook in alle prijzen.

Alleen korting de voorverkoop

KWPN-leden kunnen met korting naar de KWPN Hengstenkeuring. Dat is ook 2024 zo, maar geldt alleen in de voorverkoop (tot en met 30 januari 2024). Daarna geldt ook voor KWPN-leden de reguliere prijs. Om de korting te krijgen, moet u bij bestelling uw lidnummer doorgeven. Het lidnummer is eenmalig geldig en u kunt maximaal tien tickets per persoon bestellen.

Bron: Horses / KWPN