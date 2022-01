KWPN Hengstenkeuring blijft zonder publiek

Vanaf vandaag zijn er versoepelingen in de geldende overheidsmaatregelen. Zo zijn evenementen onder voorwaarden en met een maximum aantal bezoekers weer mogelijk. Ondanks de versoepelingen blijft de KWPN Hengstenkeuring, van 2 tot en met 5 februari in Ermelo, een online editie zonder publiek.

Een maximum van 1.250 bezoekers is bij binnen evenementen toegestaan, met een vaste zitplaats, een coronatoegangsbewijs en met handhaving van de 1.5 meter afstand. “Echter tijdens de 2022 editie van de KWPN Hengstenkeuring is het helaas niet mogelijk om publiek toe te laten. Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft begin deze maand op basis van de toen geldende maatregelen rondom het coronavirus en de ongewisse (corona)situatie in februari moeten besluiten om het evenement niet in de Brabanthallen in Den Bosch te laten plaatsvinden, maar op de thuisbasis van het KWPN in Ermelo. Als vereniging was het onverantwoord om een dergelijk financieel risico te lopen bij het op het laatste moment afgelasten van een hengstenkeuring in De Brabanthallen”, aldus het KWPN.

Zeer beperkte capaciteit

“De Amaliahal is daarom – net als vorig jaar – zo ingericht dat we de verrichtingen van de deelnemende hengsten optimaal in beeld kunnen brengen via de livestream. Dit heeft wel tot gevolg dat er een zeer beperkte capaciteit zitplaatsen beschikbaar is, die benut wordt voor de geregistreerden van de deelnemende hengsten (maximaal één persoon per geregistreerde per deelnemende hengst), fokkers (maximaal één persoon per fokker per deelnemende hengst), de voorbrenger en de aanjager. Het Nationaal Hippisch Centrum is niet toegankelijk voor bezoekers. Wij hopen volgend jaar weer een groot feest in de Brabanthallen te kunnen organiseren.”

Livestream

Het gehele programma is online te volgen via KWPN.tv en ClipMyHorse.tv

Bron: KWPN