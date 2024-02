KWPN Hengstenkeuring: Sport voorop bij springcommissie

De focus in de springpaardenfokkerij is verschoven naar die van de resultaten. Met toelichtingen die voor eenieder begrijpelijk waren en waarin gezegd werd waar het op stond, deed de hengstenkeuringscommissie springen onder leiding van Wout-Jan van der Schans daar recht aan.

Alleen hengsten die het waarmaakten in de ring óf hengsten waarvan de familie het al heeft waargemaakt, kregen een kans, waarbij Van der Schans in het laatste geval ook klip en klaar benoemde dat de familie (en niet het paard zelf) de doorslag gaf. Vijftig hengsten werden aangewezen en zes, die een overtuigende presentatie combineerden met veel sport in de moederlijn, kregen een premie.

Omvorming gaat verder

Het waren bij de springhengsten de merrielijnen die er in heel wat gevallen voor zorgden dat zoon of kleinzoon ondanks mindere prestaties toch werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daarnaast werden veel zonen van niet-KWPN-hengsten aangewezen en geprimeerd. Sport in de stam, daar gaat het om en de omvorming naar het moderne sportpaard gaat verder, soms ook ten koste van wat traditioneel gewaardeerde en exterieurkenmerken. De echte vaderdieren verdwijnen naar de achtergrond en meer en meer gaan sportmodellen de dienst uitmaken.

